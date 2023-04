Susep participa de painéis na Oficina FIDES

Representantes da Susep (Superintendência de Seguros Privados) participam, nos dias 13 e 14 de abril, em Brasília, da “Oficina Brasil FIDES de Inovação em Seguros”, evento realizado pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). O objetivo do evento é debater a evolução do setor em termos de segurança cibernética e de boas práticas relacionadas a empresas socialmente responsáveis, comprometidas com a sustentabilidade e com padrões internacionais de compliance no Brasil e na América Latina.

A programação do dia 13 é toda voltada para o tema Sustentabilidade. O painel que irá apresentar o acompanhamento da regulação brasileira de seguros, que acontece das 10h50 às 11h20, será conduzido por César Neves, coordenador-geral de Regulação Prudencial da Susep, e por Victor de Almeida França, coordenador de Regulação de Riscos, Ativos e Controles Internos da autarquia. “Abordaremos a regulação vigente, com a publicação da Circular Susep 666, a visão e perspectiva de futuro do mercado de seguros em respeito aos riscos ESG”, adianta Neves.

No dia 14, a programação se concentra no eixo temático Riscos Cibernéticos. O painel que irá apresentar o acompanhamento da regulação brasileira de seguros, das 9h35 às 10h, será ministrado por Saulo Valle, coordenador de Supervisão Consolidada da Susep, e Fernando Abreu, analista técnico da autarquia. “Vamos falar sobre como a entidade está supervisionando a aderência à Circular 638, os trabalhos que estão sendo feitos e as perspectivas de ações futuras”, explica Abreu.

“Abordaremos o acompanhamento que a supervisão vem realizando desde o período da pandemia, primeiramente através de uma pesquisa sobre resiliência cibernética e, após a publicação da Circular, uma pesquisa sobre as boas práticas e a aderência à Circular. Traremos também um contexto referente à regulação do tema e à participação da Susep no Grupo de trabalho da IAIS (Associação Internacional de Supervisores de Seguros), que trata do tema ORTF (Operational Resilience Task Force)”, completa Saulo.

O evento também receberá executivos da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile vinculados às contrapartes da CNseg na FIDES (Federação Interamericana de Empresas de Seguros). A abertura da Oficina Brasil FIDES de Inovação em Seguros ficará a cargo do presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, e da diretora de Sustentabilidade de Relações de Consumo da Confederação, Ana Paula de Almeida Santos.

N.F.

Revista Apólice