Susep aborda os desafios do Programa de Seguro Rural no Brasil

O coordenador-geral de Grandes Riscos e Resseguros da Susep (Superintendência de Seguros Privados), Diogo Ornellas, participará do webinar organizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) sobre os desafios do Programa de Seguro Rural no Brasil. O evento será realizado no dia 19 de abril, a partir das 14h, com transmissão pelo canal oficial do YouTube da FGV. Durante o encontro, serão apresentados os primeiros resultados da linha de pesquisa sobre regulação de seguro rural no Brasil, em desenvolvimento pela instituição.

O coordenador do estudo, Felippe Serigati, apresentará os primeiros resultados do projeto de pesquisa e, em seguida, os especialistas convidados farão comentários e eventuais sugestões para a continuidade do desenvolvimento dos estudos. Além do coordenador-geral da Susep, também estão confirmados representantes do Banco Central do Brasil, do Ministério da Agricultura, da Associação Internacional de Direito de Seguros, da Brasilseg e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

O evento terá foco nas seguintes questões: por que um programa de seguro rural é importante para o país? Qual a situação do atual programa já existente no Brasil e como tornar esse programa mais efetivo para o universo do agronegócio?

Os interessados em acompanhar o evento podem se inscrever gratuitamente neste link.

