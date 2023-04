Superintendente Comercial da Fator Seguradora comenta desafios da companhia

Desde março deste ano, Andre de Santilhana Marques é o novo superintendente Comercial da Fator Seguradora. Formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense e com MBA de Gestão de Negócios pelo Ibmec, o executivo tem mais de 25 anos de experiência no mercado de seguros.

A chegada de Andre faz parte de uma estratégia de crescimento da seguradora e de sua consolidação no setor. O executivo trabalha focado no contínuo desenvolvimento da área comercial, com a meta de trazer mais oportunidades para dentro da empresa e ampliar a presença da companhia nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E segundo Andre, a Fator tem plenas condições de cumprir esse objetivo.

“Nós temos uma capacidade instalada na área técnica maior do que utilizamos. Trazendo mais oportunidade, nós conseguiremos suprir uma demanda maior de negócios, sem perder o que eu considero importante dentro de uma seguradora: a agilidade. A empresa tem uma experiência técnica muito grande, e essa velocidade aliada à qualidade na entrega faz a diferença na ponta. O objetivo não é somente trazer um volume maior de cotações, mas sim, o que queremos para sermos mais assertivos nas subscrições.”

O executivo destaca também o know how da equipe. “Nós temos ótimos profissionais, com muito conhecimento e bem conceituados no mercado. O nosso maior desafio é a extensão territorial e vamos tentar encurtá-la, aumentando a intensidade comercial, com presença física e com tecnologia, que é um dos carros-chefes da Fator, como presenciamos recentemente com a comemoração de 1 ano do FatorConnect, nosso Canal Digital. Queremos também que as corretoras de seguros que estão mais longe tenham uma experiência mais acolhedora dentro da seguradora.”

André se reporta diretamente ao diretor Comercial e de Marketing, Luiz Antonio da Fonseca, e sob o seu comando estão os gerentes da região Norte e Nordeste, Silvano Menezes; Roberta Rodrigues, que atende Minas Gerais e o Centro-Oeste, e Marcelo Alonso, gerente da seguradora para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. “A ideia é realizarmos visitas mais estruturadas aos clientes e aos parceiros de negócios, treinamentos para os Corretores e eventos regionalizados, aproveitando as particularidades de cada região.”

