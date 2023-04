SulAmérica reúne corretores para falar sobre Vida, Previdência e Investimentos

Em mais um evento da série de Road Shows da SulAmérica, por diversas capitais do Brasil, a seguradora reuniu cerca de 80 corretores e parceiros locais em Brasília na quarta-feira, 12 de abril, para falar sobre as novidades no portfólio de Vida, Previdência e Investimentos, além de explorar as oportunidades existentes nestes segmentos para o portfólio dos corretores.

Realizado na filial da seguradora na capital federal, o evento teve a presença de executivos como o diretor Comercial Marcelo Mascaretti; o diretor de Vida e Previdência, Victor Bernardes; o superintendente Comercial Regional de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Raphael Cunha; o gerente Comercial Regional do Centro-Oeste, Kleber Borges; e as Gestoras de Vendas em Brasília Nayana Pessoa e Luana Ventura.

Entre as principais soluções apresentadas aos parceiros, destaque para o novo e-commerce de Vida, o “White Label”, em que o corretor pode criar seu próprio e-commerce de Seguro de Vida e personalizá-lo por completo. Destaque também ao produto Proteção Saúde, uma alternativa oferecida pela companhia às pessoas que não possuem plano de saúde ou queiram complementar sua proteção, utilizando as várias assistências e coberturas de saúde existentes no seguro de Vida da SulAmérica.

“Este encontro focou bastante na transformação digital dos corretores de seguros, por meio destas ferramentas que temos lançado e que dão muito mais autonomia e oportunidade de customização para os profissionais de vendas. Sem o olhar deles, não seria possível inovarmos nestas frentes”, afirmou Bernardes.

As ações realizadas em diversas capitais do Brasil já impactaram mais de 200 pessoas e fazem parte de uma agenda da companhia promovendo visitas com executivos e executivas pelo país.

