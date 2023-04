SulAmérica reforça linha Odonto PME e Empresarial

Em linha com as novidades anunciadas no mês de março para o portfólio Odonto Individual da companhia, a SulAmérica apresenta os novos planos e características da linha Odonto PME, PME Mais e Empresarial.

Com condições diferenciadas por grupo de vidas, com planos PME, de 2 a 29 vidas, a partir de R$19,90/pessoa, e para grupos de 30 a 99 vidas, a partir de R$16,90/pessoa, no PME +, o portfólio conta com diferentes produtos, oferecendo uma ampla linha de benefícios como restaurações, limpeza, extração, tratamentos, cirurgias, além de clareamento convencional, documentação ortodôntica, ortodontia completa e, no Plano Premium, Implante e Clareamento a Laser como diferenciais.

“Oferecer as melhores oportunidades em planos odontológicos para nossos parceiros é fundamental para a companhia seguir com o objetivo de levar saúde para cada vez mais pessoas. Estamos em busca de aprimoramento, sempre entendendo as necessidades de cada segmento e oferecendo as melhores soluções de negócios”, pontua comenta Juliana Caligiuri, vice-presidente Comercial da SulAmérica.

Dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) mostram que o número de beneficiários exclusivos de Odonto cresceu cerca de 76% no período de 10 anos (entre 2011 e 2022), atualmente são mais de 30 milhões de pessoas com planos exclusivamente odontológicos no país.

“O plano odontológico é o terceiro benefício mais desejado entre colaboradores. E a SulAmérica traz para as empresas de todos os portes um portfólio amplo com vantagens e diferenciais”, comenta Solange Moretto, superintendente Comercial Odonto da companhia.

Atualmente, a seguradora conta com 2,1 milhões de beneficiários na carteira de Odonto, e a expectativa é crescer ainda mais. Por meio de planos que oferecem um custo-benefício para as empresas, o seguro odontológico viabiliza o acesso das pessoas a tratamentos específicos, sem que isso pese no orçamento. Além dos benefícios, os clientes contam também com Central de atendimento 24h, App SulAmérica Odonto, descontos de até 70% em farmácias (em medicamentos e itens de higiene pessoal), acesso ao Clube de descontos SulAMais e uma rede credenciada qualificada com abrangência nacional.

