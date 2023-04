SulAmérica realiza Café com Investimentos em Fortaleza

Compartilhar no

A SulAmérica promoveu nos dias 4 e 5 de abril um encontro entre corretores de seguros, parceiros locais e executivos da companhia em Fortaleza (CE). O Café com Investimentos teve como objetivo reforçar a importância do IndicaSAS, projeto desenvolvido para apoiar corretores que buscam trilhar um novo caminho no mundo dos investimentos.

Por parte da SulAmérica, participaram a gerente de Investimentos Gabriela Schor, a gerente pleno de Captação Private Ana Paula Carvalho, a gerente da Filial Nordeste I Giselly Andrade, e o superintendente Regional Comercial Raphael Cunha.

“Esse evento fortalece o relacionamento e amplia nossos investimentos e parcerias na capital cearense”, afirma Gabriela. “Foi um bate papo descontraído e rico e que abre as portas para novos negócios e parcerias”, completa Cunha.

Além do café, os executivos também realizaram visitas a clientes e corretores na cidade. Este evento fez parte de uma série de visitas da SulAmérica a cidades do Nordeste comunicando novidades da companhia voltadas aos produtos de Vida, Previdência e Investimentos.

O que é o IndicaSAS

O IndicaSAS é uma iniciativa inédita que a SulAmérica concretizou junto à plataforma digital de investimentos Órama. Em pouco mais de um ano, já são mais de 4.400 corretores cadastrados. Por meio do projeto, que é acessado pelo Portal do Corretor, os corretores têm acesso a um programa de capacitação e incentivos para indicar a Órama aos seus clientes e, com isso, serem remunerados.

