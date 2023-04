Sincor-SP confirma mais uma atração no Conec 2023

Com a palestra “A arte do ‘In’possível”, o maestro Guilhermo Santiago foi confirmado entre as atrações do Conec 2023, que acontece entre os dias 05 e 07 de outubro, no Transamerica Expo Center.

A palestra será realizada no dia 7 de outubro, às 9h. O maestro vai abordar as mudanças de comportamento da sociedade utilizando atividades musicais, de maneira criativa e inovadora.

Santiago utiliza a música funcional em seus trabalhos para desenvolvimento de times de alta performance, fusão e valorização de culturas, comunicação, conflito de gerações, cooperação, autoconhecimento, motivação, liderança. Referência em desenvolvimento humano, mudança de comportamento, e Gestão da Harmonia, realizou, ao longo de 11 anos, pesquisa de campo por inúmeras comunidades da América do Sul, incluindo dois anos com tribos indígenas no Brasil. Também foi o criador da atividade Orquestra de Garrafas® (1998).

As inscrições para o Conec 2023 podem ser feitas através deste link. Os associados ao Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo) contam ainda com opção de hospedagem no Hotel São Paulo Nações Unidas Affiliated by Meliá.

Segundo o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, o Conec 2023 vai mesclar palestras técnicas de seguros (simultâneas) com motivacionais, para especializar os Corretores e incentivá-los a buscar criatividade nos negócios. “Em breve vamos divulgar a programação completa do congresso, que está trazendo conteúdo bastante rico para a categoria. E, intercalando com as trilhas técnicas de seguros, teremos palestras como as do maestro Guilhermo Santiago, para nos mostrar que não existe impossível se trabalharmos com criatividade e determinação”, comenta Boris.

A entidade oferece aos corretores de seguros a possibilidade de parcelar a inscrição pelo cartão de crédito ou no boleto. A promoção ainda contempla o sorteio de 10 cursos de graduação e 5 cursos de pós-graduação (MBA), pela ENS (Escola Nacional de Seguros), para todos que realizarem a inscrição.

A condição especial de parcelamento e concorrer aos cursos, 100% gratuitos, é válida até o dia 30 de abril, com vagas limitadas. “Estamos preparando o maior Conec de todos os tempos. Aproveitem a promoção! As vagas já estão acabando”, aponta o tesoureiro do Sincor-SP, Edson Fecher.

O valor da inscrição contempla a programação de palestras, exposeg, alimentação, premiações e os shows.

