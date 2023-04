Sincor-PR promove encontro de corretoras de seguros em Guarapuava

No dia 4 de maio, o Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná) irá realizar em Guarapuava, na região Centro-Sul do estado, o primeiro evento de 2023. O encontro Mulheres em Ação vai reunir corretoras de seguros de toda a região Centro-Sul do estado.

O evento será às 15 horas, no Espaço Casa Flor, na Rua Vicente Machado, 2.019, no Centro. O tema da palestra será “Inteligência Emocional: Gerando Alta Performance”, com a coach Taiana Fagundes.

Este ano, o encontro é aberto a corretoras de seguros, funcionárias de corretoras e das seguradoras patrocinadoras do evento. As inscrições podem ser feitas pelo link.

O evento é gratuito, mas para fazer a inscrição nessa condição é preciso entrar em contato com o Sincor-PR e receber o link da inscrição com o código que dá o desconto. As demais interessadas em participar pagam R$ 70,00. A quem puder é solicitado levar no dia do evento um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições de caridade.

O contato com o Sincor-PR pode se feito pelo telefone (41) 99830-3737 ou pelo e-mail [email protected]. Este ano ainda serão realizados eventos do Mulheres em Ação nas cidades de Cascavel (27/7), Londrina (21/9), Maringá (26/10) e Curitiba (7/12).

A coordenação geral do Mulheres em Ação é de Angélica Rocha e, na região de Guarapuava, a coordenadora regional é Ana Isabel Gouveia Horbux.

As seguradoras que patrocinam o evento são: Categoria Prata: Bradesco, Tokio Marine, Porto, Liberty Seguros, SulAmérica e HDI. Categoria Bronze: Capemisa. O apoio institucional é da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros), CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), ENS (Escola de Negócios e Seguros) e Sindseg-PR/MS (Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul).

