Seguros Unimed investe em data lakehouse com tecnologia da AWS

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, vem investindo fortemente no uso das ferramentas de nuvem da AWS no que se refere ao armazenamento, ao processamento e à disponibilização de dados seguindo a arquitetura data lakehouse. O objetivo, além de reduzir custos e cumprir as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), é fazer com que o acesso às informações da companhia esteja concentrado em uma única plataforma e de maneira cada vez mais amigável aos seus colaboradores, ou seja, tornar-se uma empresa data driven.

A arquitetura data lakehouse surgiu no mercado visando substituir a dependência das organizações em relação ao uso de data lakes e data warehouses, conceitos de armazenamento de dados não estruturados e estruturados, respectivamente, que diferem entre si em termos de finalidade, estrutura e uso. O data lakehouse combina a escalabilidade e a flexibilidade de um com o desempenho e a governança de outro, de modo que as equipes e áreas de negócios passem a ter acesso otimizado às informações e de maneira padronizada. Com isso, elas conseguem não apenas um melhor custo-benefício, mas uma melhor gestão dos dados.

Conhecendo o cenário

Ao lidar com esses dados em cinco áreas de negócios, Saúde, Vida, Odontologia, Previdência (aberta e fechada) e Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica), a Seguros Unimed identificou a necessidade de melhorar a gestão de seus recursos e se adequar às normas da LGPD a partir do uso de tecnologia de ponta, associada a ferramentas open source, conhecidas pelos custos mais atrativos.

Após analisar cuidadosamente o cenário, a empresa optou pela migração de toda a sua base para uma plataforma única, sob o modelo data lakehouse. Para isso, fez uso da tecnologia da AWS, com a qual já trabalhava desde 2021. A partir daí, seria possível trabalhar com os dados de maneira mais centralizada e padronizada, diminuindo os custos, um dos principais objetivos do projeto, obtendo todos os outros ganhos possíveis e mantendo em conformidade com a LGPD, configurando uma significativa melhoria na governança.

“Antes, era um processo mais complexo, uma vez que os dados eram armazenados e processados em data warehouses distintos, dificultando não apenas a governança, mas a qualidade das informações geradas, sem contar o alto custo desse tipo de gestão, o que é comum em aplicações on-premise. A decisão de migrar tudo para o data lakehouse e com o apoio da AWS foi tomada no intuito de reforçarmos o compromisso da empresa em utilizar tecnologias avançadas para melhor atender a seus segurados e usuários”, explica o diretor executivo de Mercado e Tecnologia da Seguros Unimed, Wilson Leal.

“Queríamos oferecer uma maneira mais vantajosa de uso das nossas tecnologias, permitindo otimizar a utilização de recursos de máquina e redução de custos em relação, se comparada à implementação on-premise. Pela maneira com a qual eles vêm conduzindo esse processo desde então, a empresa foi muito bem-sucedida em sua estratégia, gerando um enorme benefício para quem está na outra ponta, o cliente final, uma vez que o sigilo e a segurança de seus dados continuarão garantidos, agora em um nível ainda maior”, diz Paulo Cunha, diretor-geral para Setor Público da AWS no Brasil.

Mudança de cultura

O processo de migração para a AWS levou cerca de um ano e meio para concluir sua primeira fase. Diversas áreas da empresa foram envolvidas, como Riscos, Compliance, TI, Gestão de Dados, Infraestrutura e Segurança da Informação. Além dos custos de armazenamento e processamento, outro desafio era tornar o uso das ferramentas mais fácil. Por isso, a Seguros Unimed tem aproveitado a mudança para estimular uma cultura corporativa baseada em dados. E assim, criou um data lab como uma das ações do Stormia, hub desenvolvido para fomentar a inovação na companhia, e que ajudará no incentivo ao aprendizado e capacitação das demais áreas.

O Stormia data lab teve início com o treinamento das ferramentas Data Robot, Power BI e EMR Studio, priorizando a equipe de Saúde, responsável pelo maior faturamento da empresa. Já existe um plano de treinamentos para os demais colaboradores, conforme estratégia de inovação.

A empresa conta hoje com cerca de 1,6 mil colaboradores. No entanto, nem todos serão treinados, pois isso irá depender da demanda de cada área e em diferentes níveis de conhecimento. “De qualquer modo, a capacitação será um processo contínuo, conforme novos colaboradores chegarem à empresa e havendo a necessidade de treinamento para eles”, explica Daiane Maciel, gerente de TI e Gestão de Dados da seguradora

O processo de migração para a camada bronze do data lakehouse já foi concluído. A fase inicial, na área de Saúde, está sendo usada como exemplo para que sejam feitos ajustes a serem aplicados nas demais linhas de negócio. Em relação aos ganhos, além da inovação obtida e associada à cultura dentro de um modelo de negócio baseado em dados, a companhia estima que, somente em relação a fraudes, terá uma economia de cerca de R$ 7 milhões ao ano.

Para a Seguros Unimed, ter a AWS como parceira nesse processo foi fundamental para a entrega acontecer dentro do planejamento definido internamente pela empresa. “Foram grandes aprendizados, o que proporcionou maior interação e velocidade nas entregas”, finaliza Daiane.

N.F.

Revista Apólice