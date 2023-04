Seguros SURA registra crescimento em Minas Gerais e no Centro-Oeste

A Seguros SURA registrou em 2022 excelentes resultados em apólices de Seguros para Mobilidade e no produto Auto Único, no estado de Minas Gerais e na região do Centro-Oeste do Brasil. Esse ano o objetivo da empresa é continuar competindo para ampliar ainda mais sua carteira de clientes nas regiões.

Segundo o estudo do Banco Central, a região Centro-Oeste expandiu economicamente 5,9%, liderando pelo segundo ano consecutivo a alta da atividade econômica do país. Já Minas Gerais, representou 9,3% da produção brasileira, com setor de serviços como principal alavanca, registrando a maior participação no PIB brasileiro em 2022, segundo o relatório da Fundação João Pinheiro (FJP), instituição de pesquisa e ensino, do Governo do Estado de Minas Gerais.

“Nossos números vem acompanhando o crescimento nas regiões, com a estratégia de regionalização da SURA, estamos conectando diversos perfis diferentes de clientes e obtendo ótimos resultados, e isso é o fruto da nossa tática em sempre estar perto dos nossos parceiros, corretores e clientes”, afirma Daniel de Assis, diretor Regional Centro Norte da companhia

O Auto Único é um seguro desenvolvido especialmente para veículos com valores a partir de R$ 220 mil reais, que além de todas as coberturas básicas que um seguro automóvel convencional possui, oferece diferenciais exclusivos como a garantia automática para veículos 0km de todas as marcas, pelo período de 10 dias corridos, adquirido pelo segurado durante a vigência da apólice e a cobertura automática de 1% do valor do veículo para gastos de locomoção em caso de sinistro.

Outro diferencial do Auto Único, é a assessoria de gerenciamento de crise e danos à imagem social na ocorrência de sinistros de danos corporais. Esses diferenciais aliados a estratégia de regionalização da SURA asseguram os números de crescimento.

Além do Auto Único, outro produto com crescimento expressivo nas localidades é o Bici SURA, a modalidade de seguro possui coberturas para bicicletas urbanas, fixas, roads, mountain bikes convencionais e elétricas, novas ou usadas. O seguro oferece proteção contra danos acidentais; furtos ou roubos; a subtração durante a pedalada e nos locais em que o segurado resida ou esteja hospedado, além dos lugares de guarda (estacionamento/bicicletários) ou destinados à manutenção (bike shops ou oficinas). Além de outras coberturas que poderão ser contratadas, por exemplo, para os seus acessórios de pedalada.

O executivo destaca que o crescimento nos números de apólice é resultado da personalização dos produtos e da parceria com os corretores, ressaltando a importância da regionalização da empresa. “Uma vez que estamos presentes no dia a dia do corretor, ele passa a entender melhor os diferenciais dos produtos, ganhando mais confiança na hora da comercialização, acreditamos que essa parceria entre a SURA e os corretores nas regiões só tem a crescer e trazer mais benefícios a todos”, comenta Daniel de Assis.

N.F.

Revista Apólice