Seguro de crédito garante proteção à inadimplência

Em um cenário econômico de incertezas, principalmente no mercado de varejo brasileiro, o seguro de crédito desponta como proteção ao fluxo de caixa para empresas fornecedoras de bens e serviços caso seus clientes fiquem inadimplentes.

Como mitigação do risco de crédito, esse seguro pode ser contratado para vendas a prazo no mercado interno e para operações financiadas de exportação. Dentre os benefícios, a mitigação do risco em casos de concentração de vendas é de suma importância, mostrando ao mercado a confiança que a empresa possui, sem estar à mercê dos altos e baixos do ciclo de negócios.

“A grande vantagem desta contratação é antecipar-se ao risco, porque se houver a necessidade de se buscar um empréstimo, por exemplo, os juros cobrados pelas instituições financeiras serão mais baixos justamente por conta da proteção”, afirma a head em seguros financeiros da corretora Vokan Seguros, Adriana Silva.

A cobertura se estende até mesmo à recuperação judicial do cliente. “Em um cenário econômico desafiador, o seguro de crédito se apresenta como um produto eficiente, que protege os principais ativos das empresas, contas a receber contra inadimplência, mora simples ou recuperação judicial, oferecendo maior previsibilidade para os negócios e alavancando vendas com maior segurança”, afirma a gerente em seguros financeiros da corretora, Tatiana Macedo.

N.F.

Revista Apólice