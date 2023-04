Seguro de vida para multinacionais cresce e Generali fatura R$ 175 milhões

A Generali Brasil fechou 2022 com crescimento na área de seguro de vida para empresas multinacionais: o faturamento chegou a R$ 175 milhões, sendo R$ 33 milhões (23%) a mais do que o esperado no início do período.

De acordo com a companhia, os resultados demonstram o fortalecimento da parceria com a unidade Generali Employee Benefits (GEB), que tem foco em segurar vidas de funcionários de empresas multinacionais ao redor do mundo e que abriu um escritório no Brasil em 2021, com o objetivo de expandir sua atuação no país.

“A seguradora tem em seu DNA o investimento forte em tecnologia para prover melhores soluções aos clientes em todas as etapas de contratação e uso dos nossos produtos. Temos o plano de nos consolidar ainda mais no mercado e prospectar novos negócios, com isso conquistando resultados ainda mais positivos”, afirma Stefano Convertino, diretor Executivo GEB no Brasil.

Para este ano, a empresa quer consolidar ainda mais o GEB no país, promovendo melhores soluções e benefícios mais abrangentes para as multinacionais que possuem sede no Brasil. Estima-se que a área tenha um crescimento anual de 6% até 2025.

A unidade GEB funciona como uma rede integrada, com uma plataforma baseada em serviços globais, que protege e melhora o bem-estar dos funcionários em todo o mundo. O Generali Employee Benefits está presente em mais de 120 países e possui 12 escritórios ao redor do globo, nas unidades de Atlanta, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Milão, Mumbai, Paris, Praga, Parsippany, San Francisco e São Paulo, com faturamento anual de 1,47 milhão de euros. No Brasil, é responsável pela venda de seguros de vida para uma carteira composta atualmente por mais de 230 empresas. O GEB representa 88% do faturamento do segmento tradicional do seguro de vida em grupo da companhia no Brasil.

