Qualicorp e Ministério da Justiça reafirmam convênio para oferecer plano de saúde a servidores

A Qualicorp renovou o convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para oferecer planos de saúde médico e odontológico aos servidores do órgão e seus dependentes. Os planos de saúde têm característica empresarial e os servidores do MJSP contarão com período de isenção total de carência para aderir a um dos planos ofertados.

Os servidores poderão escolher uma das sete opções de operadoras: SulAmérica, Unimed BH, Unimed Fama, Unimed Maceió, Samp, Smile Saúde, além do plano odontológico de abrangência nacional da Dental Uni. Os planos nacionais saem a partir de R$ 216,88, os regionais a partir de R$ 87,39 e os odontológicos a partir de R$ 20,92 por mês.

A parceria entre a Qualicorp e o MJSP, que já dura 13 anos, poderá seguir atendendo aproximadamente 115 mil pessoas, entre servidores ativos e inativos, dependentes e pensionistas. Dentre eles, estão inclusos 6.455 servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 3.276 da Secretaria Nacional de Políticas Penais, 66.147 da Polícia Federal e 79.512 da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a superintendente de Implantação, Relacionamento com Operadoras e Produtos da Qualicorp, Michele Pereira, todas as operadoras ofertadas no convênio trazem vantagens especiais. “Para cuidar da saúde, oferecemos diversas opções de planos e produtos para o servidor escolher. Ele pode contar com facilidades como reembolso, app para agendamentos e serviços, telemedicina, acesso aos melhores hospitais, clínicas e laboratórios, e excelente custo-benefício. Isso tudo faz a diferença”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice