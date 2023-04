Prudential do Brasil promove encontro com corretores no Sul

A Prudential do Brasil promoveu treinamentos e workshops para assessorias parceiras na comercialização de produtos voltados ao segmento coletivo, no Rio Grande do Sul. Os encontros aconteceram na última semana e reuniram 45 corretores de seguros em Caxias do Sul e Porto Alegre com objetivo de apresentar as novidades em produtos e serviços, e estreitar relacionamento com parceiros.

O grupo teve a oportunidade de conhecer os benefícios e os diferenciais do seguro de Vida em Grupo para empresas, potenciais setores que podem aderir, técnicas de abordagem de vendas, além de troca de experiências sobre sinistros, faturamento e cotação. Na ocasião, os corretores também puderam saber mais sobre os investimentos que a seguradora vem realizando para dar maior autonomia ao corretor.

A Prudential reconhece o potencial da região Sul e busca, por meio de seus parceiros comerciais, uma maior penetração no mercado de seguros local, no segmento de Vida em Grupo. De acordo com a gerente de Parcerias Comerciais da empresa, Viviane da Cruz, tem aumentado a procura pela comercialização do seguro de vida empresarial pelas corretoras, que estão cada vez mais dispostas a investir na capacitação do seu time.

“Este é um ramo bastante atrativo quando se pensa em receita que pode ser alcançada na formação de uma carteira. O seguro de Vida em Grupo tem inúmeros benefícios que os segurados podem receber ainda em vida com coberturas customizáveis. O produto oferece segurança financeira, tranquilidade e proteção contra imprevistos em situações de ausência, doenças graves, acidentes e invalidez. É proteger o maior patrimônio das empresas, que são as pessoas”, afirmou Viviane.

