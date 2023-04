Prêmios emitidos pelas resseguradoras locais chegam a R$ 13,7 bilhões

De acordo com o Austral Report, um mapeamento realizado pela Austral Re, com especialistas do setor de resseguros no Brasil e na América Latina, os prêmios emitidos das resseguradoras locais evoluíram positivamente em 20,4%, atingindo R$ 13,7 bilhões em dezembro de 2022.

No que diz respeito às resseguradoras locais, elas retiveram R$ 8,5 bilhões, alta de 7,2% em relação a dezembro de 2021. O patrimônio líquido totalizou aproximadamente R$ 7,8 bilhões, enquanto os ativos alcançaram o valor de R$ 47,4 bilhões. Contudo, o ROAE (retorno sobre patrimônio líquido médio) apresentou percentual de -10,2%, com prejuízo de R$ 744,9 milhões. Além disso, o estudo aponta que as linhas com alta exposição a riscos climáticos, especialmente a linha de agronegócios, foram as principais responsáveis pelas perdas do segmento, refletindo o índice combinado de 117%.

O prêmio emitido bruto das resseguradoras locais totalizou mais de R$ 16,2 bilhões, apresentando um crescimento de 19,3%. No entanto, os sinistros atingiram o valor de R$ 15,7 bilhões, resultando em uma sinistralidade de 103,5%. Esse aumento pode ser atribuído aos números das linhas de negócios tais como Rural, Vida, Patrimonial e Transportes.

Dentre as empresas do estudo, destaca-se que Austral Re, BTG e Mapfre que apresentaram resultados operacionais positivos consecutivos, na contramão da tendência de mercado, que registrou prejuízo operacional de R$ 1,32 bilhão.

O panorama geral das seguradoras demonstrou uma melhoria no resultado dos últimos 12 meses, bem como uma contínua evolução de prêmios emitidos brutos, que ultrapassaram a marca de 171,7 bilhões. Além disso, o índice combinado do período atingiu a marca de 92,8%, em comparação com os 96,2% registrados no período anterior, impulsionado por uma maior recuperação com resseguro, bem como sobre as despesas administrativas e comerciais. O patrimônio líquido das seguradoras chegou a R$ 111,7 bilhões, com mais de R$ 1,5 bilhões em ativos.

O mercado de resseguros brasileiro vem passando por um processo de descentralização desde que o Austral Report foi criado, em 2013. Naquele ano, das 13 principais companhias em atuação, a concentração dos negócios chegava a 65% em um único player. Já em 2022, com a nova publicação, as operações estão mais distribuídas. A Austral Re, por exemplo, dobrou sua participação no mercado: passando de 5% para 10%.

Em relação às parcelas cedidas entre empresas do setor de seguros, foram registrados R$ 27,7 bilhões em prêmios, representando um aumento de 37,8% em comparação com o período anterior. Além disso, foram registrados R$ 4,8 bilhões em comissão de resseguro e R$ 17 bilhões em sinistros, resultando uma sinistralidade cedida de 83,7%.

De acordo com a empresa, é esperado que o mercado de resseguros continue crescendo ao longo do ano, influenciado pelo aumento da desconcentração do setor. No entanto, seguirá bastante endurecido com aumento de taxas em diversos segmentos. As resseguradoras, de forma geral, seguirão em busca de maior eficiência com foco na redução da sinistralidade.

As informações do Austral Report podem ser acessadas neste link.

N.F.

