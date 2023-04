Porto tem alta de 23,4% nos prêmios emitidos em março

Compartilhar no

A Porto registrou R$ 1,32 bilhão em prêmios emitidos no mês de março de 2023, um aumento de 23,4% na comparação com março de 2022.

Já os prêmios emitidos nos primeiros três do ano atingiram R$ 3,62 bilhões, alta de 26,7% na base anual.

A controlada Azul teve um aumento de 15,8% nos prêmios emitidos em março, para R$ 400 milhões. Enquanto a Porto registrou alta de 27,1% nos prêmios emitidos no mês de março, totalizando R$ 920 milhões.

Os prêmios ganhos, por sua vez, totalizaram R$ 1,25 bilhão em março de 2023, contra R$ 960 milhões do mesmo mês de 2022.

No acumulado do ano, os prêmios ganhos do Grupo Porto somaram R$ 3,24 bilhões, alta de 31,3% na comparação ano a ano.

O índice de sinistralidade atingiu 61% de março de 2023, um avanço de 1,9 pontos percentuais na comparação com março do ano passado.

O índice de sinistralidade foi de 61,5% nos primeiros meses do ano, baixa anual de 3,6 pontos percentuais (p.p.).

O índice de comissionamento foi de 19,8% em março de 2023, uma redução de 2,4 p.p. em relação ao mesmo mês de 2022.

