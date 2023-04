Porto Saúde fecha parceria com OdontoCompany

A Porto Saúde assinou parceria com a rede de clínicas OdontoCompany. Com o objetivo de expandir sua rede de atendimento para o Seguro Odontológico, a parceria disponibiliza aos clientes, sem qualquer valor adicional, atendimento especializado nas clínicas da rede referenciada. Os pontos de atendimento serão disponibilizados progressivamente em todas as regiões do país e, com isso, o serviço odontológico da seguradora ganha uma ampliação em sua rede referenciada.

Especializada em oferecer seguros odontológicos para pequenas, médias e grandes empresas, a partir de três vidas, a Porto Saúde, na segmentação Odontológica, possui uma carteira com mais de 660 mil segurados. Com a nova parceria, os segurados terão acesso às clínicas com multi especialidades incluindo clínica geral, cirurgia, endodontia, odontopediatria, ortodontia, periodontia e prótese, podendo realizar todo o tratamento em um único lugar, respeitando as coberturas contratadas de seu seguro.

“Estamos sempre em busca de novas maneiras de ampliar e aperfeiçoar os serviços oferecidos, e nos mantermos em constante evolução. A parceria com a OdontoCompany chega para reforçar e tangibilizar isso. Essa é uma maneira de disponibilizar aos nossos clientes acesso a ainda mais profissionais de confiança em diversas localidades do Brasil, melhorando a busca por assistência odontológica e facilitando o agendamento”, afirma Hamilton Cardomingo, diretor de operações da Porto Saúde.

Para os parceiros corretores, a novidade também traz vantagens. Os profissionais de seguros contam agora com mais um reforço na hora de comercializar o produto, já que a parceria tem impacto importante na operação de seguro odontológico da seguradora, como aumento das ofertas de serviços e expansão da rede referenciada, um dos aspectos mais importantes que impactam na satisfação do cliente e na decisão de compra.

“A relação e a parceria com a Porto Saúde agregará muito valor e novos negócios para os nossos franqueados e certamente impactará de forma positiva o acesso à saúde bucal de milhares de segurados da empresa. A rede de clínicas irá ofertar um amplo serviço e especialidades, provendo a oportunidade de ter em um único ambiente acesso a todos os tratamentos”, ressalta Paulo Zahr, CEO e fundador da OdontoCompany.

Os atendimentos nas clínicas da OdontoCompany estarão disponíveis a partir deste mês, de forma progressiva ao longo do primeiro semestre a todos os segurados do Seguro Odontológico, em mais de mil municípios em todo o Brasil. Para agendar uma consulta, verifique a disponibilidade na sua região por meio do aplicativo da Porto Saúde.

N.F.

