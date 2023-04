Porto lança campanha de incentivo para corretores

Nesta quarta-feira, 05 de abril, às 14h15, ocorrerá a live de lançamento da próxima campanha “Fecha com a Porto”. A ação tem o propósito de motivar a participação dos corretores e engajá-los com as metas e objetivos para 2023. No fim da campanha, os profissionais que mais se destacarem serão reconhecidos com os mais variados prêmios.

A mais recente edição contou com um encerramento de alto nível, realizado no Club Media Paradise Resort (Mogi das Cruzes – SP) entre os dias 10 e 12 de março, reunindo 63 vencedores desse segmento, além do time da seguradora.

A campanha “Fecha Com a Porto” é nacional: todo corretor pode se inscrever e tem chances de ganhar. A transmissão irá ocorrer ao vivo no canal do YouTube CorretorEPraSempre e contará com a presença de Eva Miguel, diretora executiva de Produção Brasil; Sami Foguel, CEO da Porto Saúde; Marcos Loução, CEO da Porto Bank; e Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro.

N.F.

Revista Apólice