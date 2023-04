Porto comemora 15 anos do programa de Formação da TI e lança 16ª edição

Foi dada a largada e a Porto lança a 16ª edição do “Programa de formação da TI”, que visa oferecer ensino gratuito de qualidade para contribuir com o desenvolvimento de profissionais da área de Tecnologia da Informação. O objetivo é capacitar as pessoas em diferentes áreas de atuação deste setor, com a possibilidade de contratação futura pela empresa.

Há 15 anos, essa iniciativa é conhecida por gerar oportunidade para as pessoas aprenderem e se desenvolverem no segmento de tecnologia, colaborando com a inclusão digital na sociedade e promovendo diversidade na área, ainda bastante dominada pelo público masculino. O projeto já capacitou 400 alunos e, atualmente, 38% ocupam posições de senioridade e liderança na companhia.

Nessa nova edição do programa, a seguradora conta com novidades no formato: três meses de treinamento online, ao vivo, em parceria com a SoulCode Academy, edtech brasileira que tem como propósito a educação tecnológica, inclusão digital, impacto social, diversidade e empregabilidade, e um mês de capacitação presencial na Porto para os participantes contratados.

Segundo Marcos Sirelli, diretor de tecnologia da Porto, a proposta está alinhada com o direcionamento estratégico da companhia em promover a inovação no mercado e fortalecer a transformação digital em busca de soluções tecnológicas e com foco na experiência do cliente. “Estamos muito felizes de celebrar os 15 anos do Programa de Formação da TI, que tem a missão de impulsionar carreiras de tecnologia na empresa. Queremos trazer para compor o nosso time pessoas apaixonadas por tecnologia, focadas no autodesenvolvimento e que tenham espírito colaborativo, para fazer história conosco”, afirma Sirelli.

O curso oferece aulas de desenvolvimento de Java Full Stack e Cloud, proporcionando aos participantes a possibilidade de ingressar na área com conhecimento técnico e vivências práticas dentro de um ecossistema personalizado. O aluno também contará com aulas de inglês e de soft skills.

Podem participar pessoas com a partir de 18 anos, de São Paulo, preferencialmente formadas ou que cursam graduação em tecnologia. Para se inscrever, basta acessar este link.

N.F.

Revista Apólice