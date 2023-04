Porto abre inscrições para o Programa de Estágio 2023

As inscrições para o Programa de Estágio da Porto estão abertas e os interessados têm até o dia 05 de maio para se candidatar. O programa tem como principal objetivo atrair universitários de diferentes áreas de atuação, que tenham interesse em aprender e se desenvolver profissionalmente, contribuindo de forma conjunta com a evolução da companhia nos mercados em que está inserida.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o link, consultar as vagas disponíveis e realizar o cadastro para a vaga de sua respectiva área de formação. Nessa etapa do Programa de Estágio são disponibilizadas 19 vagas em diversas áreas corporativas, como: Resseguros e Cosseguros, Suporte em TI, Renda e Investimentos, Design Gráfico, Suporte Operacional, Governança, Controladoria e Riscos, Ciências Atuariais, Contabilidade e Compliance.

Todas as posições são para atuação na cidade de São Paulo e o candidato precisa ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 a 30 horas semanais. A duração do programa é de até dois anos. O processo seletivo acontecerá 100% remoto e será dividido em cinco etapas: inscrição, testes, dinâmica de grupo, painel e entrevista.

“Acreditamos que os jovens estudantes são os profissionais do futuro próximo. Com isso, nossa escolha é por investir no desenvolvimento de nossas turmas de jovens, capacitando para que eles possam atuar na plenitude do potencial de cada um deles. Os estagiários terão o apoio integral do time de Pessoas e das respectivas áreas para as quais forem admitidos.”, ressalta Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Porto.

A Porto oferece ainda aos estagiários um pacote completo de benefícios, como plano de saúde, seguro de vida, vale-refeição, descontos em produtos, Gympass, convênio com farmácias, ações de qualidade de vida, oportunidade de voluntariado, biblioteca, semanas temáticas e incentivo à inovação por meio de ações em parceria com a Oxigênio Aceleradora (aceleradora de startups do grupo). Com o compromisso de garantir a consolidação e aceleração de carreiras, o Programa de Estágio conta também com uma trilha de aprendizagem direcionada especificamente para este público.

N.F.

