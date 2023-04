Play na vida financeira: Quanto antes se pratica, melhor o desempenho

Para quem está em uma fase em que o videogame Free Fire é a sua maior preocupação, pensar na saúde financeira, na proteção da família e na aposentadoria pode parecer um pouco exagerado ou prematuro. No entanto, quanto antes se começa a planejar e a executar as ações necessárias para atingir as metas de vida, maiores são as chances de alcançá-las.

Como manter a disciplina é um desafio, pensarmos a vida em fases, nos permite organizar os objetivos e definir uma sequência de prioridades que vão se somando até a conquista final. Nessa jornada, habilidades como organização, controle e conhecimento são essenciais. Todas podem ser desenvolvidas desde cedo e, quanto mais se pratica, melhor será o desempenho. Uma dica importante, é a constatação de que a maioria dos desafios da vida adulta geralmente envolve um risco financeiro. Ser capaz de se antecipar adotando medidas e soluções que eliminem ou mitiguem seus efeitos, é fundamental para passar tranquilamente por essas fases.

O primeiro grande desafio é achar uma fonte de renda. Isso possibilitará a aquisição de itens, serviços e proteções necessários para a sobrevivência, a satisfação pessoal e a conquista dos objetivos traçados. O ideal é contar com mais de uma fonte, diminuindo o risco e aumentando as possibilidades de consumo e investimento.

Superado esse obstáculo, segue-se um novo desafio: o controle financeiro. Uma regra de ouro nessa etapa, é nunca gastar mais do que se ganha. Existem ferramentas que ajudam nesse processo, mapeando as receitas e as despesas do usuário.

Isso permite separar os gastos essenciais para a sobrevivência daqueles que podem ser considerados supérfluos e que podem ser eliminados, se necessário. Outra contribuição, é identificar se os gastos estão alinhados aos objetivos de curto, médio e longo prazo que foram definidos.

Um desafio que acompanha a maior parte da vida adulta é o risco de perda de renda. Isso pode ocorrer em função de doença, acidente, desemprego ou morte. Sem renda, os gastos necessários para sobrevivência vão consumindo os recursos disponíveis, prejudicando tanto a saúde financeira presente como a realização dos objetivos futuros.

Para evitar que isso aconteça, é fundamental sempre destinar uma parte das rendas recebidas para uma aplicação financeira segura. Essa reserva servirá como um “kit” de segurança em caso de emergência. Esses recursos são potencializados com a aquisição de seguros, que ajudam a minimizar os danos financeiros, proteger a família e compensar eventuais perdas sofridas.

Em todas as fases da vida existe um desafio comum: a definição dos objetivos a serem atingidos. Geralmente eles estão relacionados com a compra de bens ou a realização de sonhos, como viagens. Mas, costumam ir mudando à medida que o tempo passa, conforme as preferências e as prioridades vão mudando.

Evitar as armadilhas do consumismo, especialmente aquelas relacionadas aos modismos e status, ajudam a poupar recursos valiosos que podem ser direcionados para o que realmente importa. Para isso, é preciso ter clareza sobre o que se quer e onde se deseja chegar.

A escolha entre economizar parte da renda ou usar o crédito para a concretização desses objetivos demanda muita análise, planejamento e controle. Deve-se sempre levar em consideração a capacidade financeira, o horizonte de tempo e os impactos na vida da família.

O desafio “final” envolve a aposentadoria. Apesar de ser extremamente importante, raramente ela é tratada com a devida prioridade. O sucesso nessa fase depende do planejamento e da construção do patrimônio necessário para garantir que as expectativas criadas sejam atingidas.

Por isso, quanto mais cedo começar o planejamento e mais disciplinada forem as ações para sua concretização, maiores as chances de se viver uma boa vida. O esforço pode parecer muito grande e prolongado, mas certamente é compensado com a conquista. Afinal, a qualidade de uma parte significativa da vida depende disso.

Para participar e ser um vencedor, é só dar um play na vida financeira!

* Por Fundación MAPFRE