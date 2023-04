Oito dicas de seguros importantes para o público de alta renda

De acordo com a Abrael (Associação Brasileira das Empresas de Luxo), em 2022, as vendas para o setor de luxo e alto padrão aumentaram 50% em relação a 2021. E, durante a pandemia, em todo o mundo, só este mercado gerou uma receita de US$ 5,2 bilhões. Com isso, a expectativa é que haja um crescimento deste mercado de 3% até 2025.

O setor de seguros deve se manter com crescimento de dois dígitos para este ano, segundo as projeções da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), que prevê o avanço nominal de 10% da arrecadação em 2023. Este mercado exerce um papel fundamental na sociedade, pois os seguros são formas de manter a estabilidade resguardando pessoas e seu patrimônio em situações adversas

Foi questionando a atuação dos players do mercado de seguros que Luiz Eduardo Halembeck, sócio fundador do Grupo Halembeck Seguros, fundou o Experts Lab, que surgiu a partir de um processo interno de busca por uma identidade única no mercado de alta renda.

Halembeck conseguiu reunir, em 25 anos de atuação, o melhor e com a transparência necessária para criar um projeto de vanguarda. “Chegamos à conclusão de que o cliente de alta renda estava carente de um atendimento premium e estratégias para seu perfil e necessidade. As pessoas são diferentes, com necessidades diferentes. Não se pode enquadrar um cliente dentro de uma ‘caixinha de produtos’ com uma solução padrão”, conta.

O executivo reuniu algumas coberturas pessoais que têm orientado aos consumidores com maior poder aquisitivo. São eles:

– Seguro de Gastos Médicos Maiores: Proteção do patrimônio líquido da família ao oferecer cobertura integral em centros de excelência médica no Mundo;

– Seguro de Vida Vitalício: Cobertura utilizada com frequência para beneficiar herdeiros fora da legítima ou para organizações sem fins lucrativos, incluindo universidades, hospitais, fundações e organizações de caridade, como forma de garantir que o recurso atenda às causas que consideram importantes e perpetuem o legado;

– Seguro Multiviagem Anual: Ideal para pessoas que viajam mais de uma vez ao ano ao exterior. Cobertura complementar ao seguro saúde, evitando a emissão de uma nova apólice a cada viagem;

– Seguro de Obras de Artes e Coleções: Apólice independente para obras de arte e coleções particulares com cobertura para danos, perdas e todos os riscos das, mesmo que em diversos endereços e países;

– Seguro de Responsabilidade Civil Familiar: Cobertura oferecida no Seguro Residencial para reparação de danos materiais, corporais e morais à terceiros, pois o valor do dano gerado à vizinhança poderá superar o valor do imóvel em questão;

– Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa Veicular: Cabe analisar se justifica investir um alto valor no prêmio de seguro compreensivo para vários veículos da família, ou limitar a contratação da cobertura somente para danos à terceiros. Pelo grande número de motociclistas e ciclistas nos grandes centros, faz sentido analisar uma cobertura de danos pessoais a partir de R$ 1 milhão;

– Seguro Extorsão Cibernética: Cobertura que auxilia a família em um processo de extorsão após acesso indevido por terceiros a informações pessoais e memórias da família via internet;

– Seguro de Acidentes Pessoais para funcionários particulares: Forma simples de proteger funcionários de convívio próximo à família, como, por exemplo, babás, motoristas, pilotos, marinheiros e outros. O benefício oferece cobertura para morte e invalidez por acidente, doenças graves, telemedicina e auxílio funeral.

N.F.

Revista Apólice