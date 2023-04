Ministro do STJ conduziu Aula Inaugural de pós-graduação da ENS

Uma formação que vai contextualizar de forma completa o panorama evolutivo da atividade de Regulação de Seguros. Essa é a proposta do curso de pós-graduação Regulação de Seguros, Saúde Suplementar e Finanças, que a ENS (Escola de Negócios e Seguros) iniciou no final de março.

A Aula Inaugural aconteceu na Sala do Futuro, localizada na Unidade da ENS em São Paulo, e contou com a presença da diretora de Ensino da Escola, Maria Helena Monteiro, e do superintendente Regional São Paulo da Instituição, Rodrigo Matos.

Os alunos acompanharam o primeiro encontro junto do ministro do STJ e coordenador Científico do curso, Ricardo Villas Bôas Cueva, e da advogada e doutora Angélica Carlini, coordenadora Acadêmica da pós.

Carlini destacou que esse programa é “inter, trans e multidisciplinar” e que vai abordar questões de Direito, Economia, Administração, Gestão, Atuária e Estatística.

Regulação em desenvolvimento

Ministrado totalmente online, o curso “permite ampla interação e é possível fazer trabalhos em grupo com os professores em vídeo, o que facilita muito o networking”, destacou a coordenadora.

Já o magistrado enalteceu o marco do início do curso e a relevância para os profissionais. “Essa experiência da Regulação no Brasil é, a princípio, mista. Há inúmeras agências, assessores, que têm maior eficiência na Regulação, e o diálogo com as autoridades não é simples, embora muito importante”.

Cueva reforçou que há uma enorme dificuldade das agências e dos entes reguladoras em desempenhar, com equilíbrio, a garantia e a estabilidade da saúde dos sistemas.

“Nesse contexto, o tema da pós é extremamente oportuno, pois temos visto no Brasil um desenvolvimento enorme da regulação em inúmeros setores”, concluiu o ministro.

Últimas vagas

O curso é divido em quatro módulos e as aulas acontecem sempre às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h.

Ainda é possível ingressar na primeira turma, as inscrições estão abertas até hoje, 4 de abril. É possível se inscrever através deste link.

N.F.

Revista Apólice