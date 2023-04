Mercado de seguros aproveita crescimento da indústria pet para ofertar produtos

EXCLUSIVO – Mesmo com a pandemia, recessão econômica e a guerra na Ucrânia gerando diversos impactos a nível global, o mercado pet brasileiro conseguiu mostrar sua resiliência. Apesar dos dados oficiais do setor ainda não terem sido divulgados, um levantamento do IPB (Instituto Pet Brasil) prevê que o segmento fechou 2022 com um faturamento de R$ 59,9 bilhões, o que representa um novo recorde. A entidade aponta que a indústria de cuidados para animais deve registrar um crescimento de 14%.

No Brasil, segundo informações ABINPET (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), existem mais de 60 milhões de cães e 30 milhões de gatos. Além da expansão do setor, ONG’s e protetores de animais afirmam que a adoção de bichinhos subiu 50% durante a pandemia.

Aproveitando o ótimo momento do mercado pet e o amor dos brasileiros pelos animais, empresas do setor de seguros passaram a oferecer assistências voltadas para os animais dos seus clientes. Uma delas é a Youse, que disponibiliza a Assistência Cão e Gato entre as coberturas do seguro residencial e do seguro de vida.

A insurtech oferece 14 serviços atrelados à assistência, seja para necessidades do dia a dia, como o delivery de ração, até a hospedagem do animal caso o cliente não tenha ninguém para deixar o bichinho por alguns dias. De acordo com Uribe Teófilo, gerente de produtos da empresa, a contratação e utilização de serviços garante mais tranquilidade e segurança para os tutores, bem como seus pets. “O cliente pode contratar essa assistência por mais R$14 na mensalidade do seu seguro e a principal vantagem é a grande rede de parceiros (veterinários, clínicas, petshops etc) que podem ser acionados facilmente, mesmo em casos emergenciais”.

A Qualiseguros também disponibiliza para seus segurados a assistência pet. Lançada em 2021, o produto oferece possui serviços para a saúde e bem-estar de cães e gatos com planos a partir de R$ 34,90/mês. Entre as principais coberturas estão transporte emergencial, atendimento ambulatorial, acupuntura, fisioterapia,consulta com médicos generalistas e especialistas, vacinas, hotel, assistência funeral, internação, cirurgias, exames laboratoriais e de imagem, além de serviços de concierge.

Para Isadora Vilanova Baptista, gerente da empresa, pelo fato do segmento estar em constante expansão, ainda há muitas oportunidades de parcerias com outros prestadores de serviços no setor, como hotéis para cães e gatos, pet shops, fabricantes de rações etc. “Oferecer ao beneficiário esse cuidado é garantir a segurança dele e de seu animalzinho por um excelente custo-benefício, com a certeza de que ele terá acesso à bons serviços em qualquer urgência ou emergência que não vão pesar no orçamento de uma só vez”.

Há opções também para aqueles que não querem contratar um seguro, mas desejam proteger o bichinho. Na PetLove, marca que foi unificada a NoFaro em setembro de 2022, o cliente pode contratar os planos de saúde pet através dos corretores parceiros da Porto, contando com quatro opções de produtos que custam a partir de R$ 49,90 e contam com coberturas para consultas, vacinas, exames laboratoriais de imagem, cirurgias, internações e tratamentos complementares, como fisioterapia e acupuntura, além do acesso a uma rede premium de atendimento.

A companhia também possibilita que a área de Recursos Humanos de qualquer organização contrate o produto para oferecê-lo como benefício aos colaboradores. Há o plano 100% subsidiado pela empresa, que possui zero carência para um grupo de procedimentos; o de compartilhamento de custo, no qual o valor do produto é dividido com o funcionário; e os planos disponíveis no worksite da Petlove, que funciona através do workspace da organização.

Fabiano Lima, CEO da área de Saúde da Petlove, afirma que a empresa fechou o mês de março com 136 mil pets segurados, registrando quase o dobro de crescimento na carteira na comparação com o mesmo período em 2022. O executivo ressalta que a expansão do setor gera uma ótima oportunidade para os corretores de seguros ofertarem o produto aos seus segurados. “O plano de saúde pet é um grande diferencial no relacionamento do corretor com seus clientes, pois gera valor, humaniza as relações e fideliza a carteira. Aproximadamente, menos de 0,20% da população de cães e gatos no Brasil contam com um plano de saúde. Um mercado novo, com amplo espaço para crescimento, é a combinação perfeita para fechar mais negócios”.

