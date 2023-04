MBA da ENS forma especialistas em gerenciamento de riscos

O setor de seguros compreende diversos ramos que demandam gestores e executivos especialistas. Esses profissionais desenvolvem estratégias para que riscos sejam mitigados, minimizando, assim, crises, instabilidades de mercado e imprevisibilidades que possam comprometer a segurança e a estabilidade das organizações.

O gerenciamento de riscos permite que empresas identifiquem ameaças e lancem mão das ações necessárias a serem tomadas. No setor de seguros, a gestão de riscos representa o conjunto de técnicas, estratégias e procedimentos adotados para evitar potenciais danos causados a uma determinada atividade.

MBA para profissionais

Com o objetivo de capacitar profissionais que desejam aprender os processos de tomada de decisão referente ao gerenciamento de riscos, as alternativas para seu tratamento e mitigação, e os mais variados problemas de coberturas securitárias, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) ministra o MBA Gestão de Riscos e Seguros.

O curso proporciona qualificação para exercer a função de gestor e tem foco em toda a cadeia produtiva do seguro, contemplando seguradoras, corretores, reguladores e clientes.

Para o coordenador do programa, Sérgio Hoeflich, o MBA é indicado para diferentes perfis. “O programa é direcionado a profissionais que atuam com administração de riscos e seguros nas diversas atividades industriais, comerciais e de serviços, e para empresários, gerentes e técnicos das empresas e entidades que integram e gravitam em torno da indústria de seguros”.

Diversidade como diferencial

Com 18 meses de duração e 360 horas, o curso é estruturado no conceito Risk Thinking, e dividido em três módulos que ensinam temas como: Governança Corporativa e Controles Internos; Ética e Responsabilidade Social Corporativa; Planejamento Estratégico; Gestão de Riscos Legais e Conformidade Normativa; Gestão de Riscos e Segurança no Trabalho; Mercados Nacional e Internacional de Resseguros; Gestão da Inovação e dos Riscos Emergentes; entre outros.

“Esse MBA busca orientar, encontrar e desenvolver, junto aos profissionais, a metodologia em Gestão de Riscos. Nos primeiros quatro meses, as disciplinas são voltadas para integrações conceituais, período em que colocamos todos na mesma página. Na segunda etapa, passamos a mostrar as metodologias e, na terceira, apresentamos as ferramentas. Então, primeiro nos integramos, depois nos organizamos no que fazer e, por fim, entregamos resultados”, esclarece o coordenador.

Hoeflich destaca ainda que o grande diferencial do MBA é proporcionar interação entre várias áreas distintas, e essa diversidade é o que enriquece o curso. “Quanto mais diversa é a sala e quanto mais diversa é a formação do grupo, mais rico é o curso”, salienta o docente.

Últimos dias para ingressar

Interessados em cursar o MBA Gestão de Riscos e Seguros têm até 24 de abril para concluir a inscrição. As aulas terão início em 17 de abril e serão ministradas na modalidade presencial, na unidade da ENS em São Paulo (SP) e online ao vivo.

Os encontros serão às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h15, e o valor do investimento até 12 de abril é de 20 parcelas de R$ 892,13. Para ingressar é necessário ter ensino superior completo. Todos os detalhes podem ser conferidos neste link.

N.F.

Revista Apólice