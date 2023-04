Mapfre registra lucro de 53,6 milhões de euros no Brasil

A Mapfre encerrou o primeiro trimestre de 2023 com resultados expressivos. A unidade brasileira do Grupo registrou um crescimento de 21,5% em prêmios emitidos no acumulado dos três primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022, totalizando quase 1,2 bilhão de euros. O resultado foi impulsionado, principalmente, pela evolução positiva dos negócios de seguros Rurais (44,0%) e de Vida (28,5%).

O lucro líquido da seguradora no Brasil também evoluiu de forma significativa, passando de 11,6 milhões de euros para 53,6 milhões de euros no cálculo de janeiro a março deste ano, o que representa uma alta de 362,1%, a maior entre todas as operações da companhia no mundo.

No geral, a América Latina apresentou um crescimento de 166,6% no lucro do período, impulsionado tanto pelo desempenho operacional do Brasil, quanto pelo México, cuja evolução foi de 108,8% no período. O Brasil continua posicionado como a segunda região que mais contribui para as receitas globais do Grupo, atrás de Espanha e Portugal, que juntos obtiveram um lucro líquido de 67,3 milhões de euros.

Na avaliação do CEO da Mapfre Brasil, Fernando Pérez-Serrabona, apesar dos desafios econômicos, a empresa tem conseguido se manter resiliente e apresentar crescimento sustentável. “O Brasil é estratégico para os negócios da companhia, além de ser um dos mercados com maior potencial de crescimento no setor de seguros. Para alcançar nosso objetivo de avançar com rentabilidade, vamos manter o foco na melhoria da eficiência operacional, em diversificar cada vez mais nossos produtos de acordo com as necessidades do consumidor e em difundir a cultura do seguro”, explica o executivo.

Sobre o volume arrecadado em prêmios, o avanço do Brasil foi o segundo mais alto entre todas as regiões em que o Grupo opera no mundo, ficando atrás apenas da região Ibérica (Espanha e Portugal), cujo crescimento no período foi de 30,9%. Na região LATAM Centro-Sul, a alta foi de 12,1%, seguido da América do Norte (8,1%), Europa, Oriente Médio e África (7,7%) e México (1,3%).

Mapfre no mundo

Na média mundial, os prêmios da seguradora cresceram 19,1% no primeiro trimestre de 2023 frente ao mesmo período do ano passado, alcançando 7,8 bilhões de euros. A alta reflete uma melhoria generalizada do negócio, com aumentos de 10,3% no ramo Não Vida e de 59,5% no segmento Vida. Considerando as apólices de seguros Não Vida, os prêmios aumentaram mais de 550 milhões de euros no primeiro trimestre, com um crescimento de 12,6% em Saúde e Acidentes, 10,6% em Seguros Gerais e 7,1% em Automóveis. Quanto ao negócio de Vida, os prêmios aumentaram quase 700 milhões.

O lucro líquido do Grupo nos três primeiros meses do ano atingiu a cifra de 127,6 bilhões de euros, o que representa uma redução de -17,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando havia alcançado 154,5 bilhões de euros.

O terremoto na Turquia foi o evento catastrófico mais relevante que afetou os resultados, apresentando um impacto de aproximadamente 77 milhões de euros no resultado líquido, afetando principalmente à Mapfre RE (72 milhões de euros) e, em menor medida, à seguradora local (5 milhões de euros). Em 2022, o sinistro catastrófico mais relevante para a empresa foi a seca no Brasil, com um impacto líquido para o grupo de 37 milhões de euros no primeiro trimestre.

“Mais uma vez, a alta diversificação do negócio nos permite enfrentar, com um resultado sustentável, os desafios apresentados pela inflação nos ramos de Não Vida”, disse Antonio Huertas, presidente da Mapfre. “Estes resultados nos fazem sentir otimistas no ambiente atual e demonstram a fortaleza do modelo de negócio”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice