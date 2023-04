Kakau anuncia início da operação da seguradora digital

A CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras) revisou a previsão de crescimento do mercado de seguros em 2022 de 10,3% para 13,7%. Aproveitando o bom momento do setor, a Kakau anunciou que recebeu a autorização da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para operar como uma seguradora (no âmbito do sandbox), em novembro de 2022.

A startup, que desde a sua fundação em 2017 opera como uma plataforma digital de seguros por assinatura (MGA), a partir de agora também está capacitada a emitir seus próprios riscos, para seguros de bicicletas e celulares.

A decisão de tornar-se uma seguradora é uma evolução natural do modelo de negócios da Kakau. “Esse é um momento muito importante para a história da empresa. Teremos mais flexibilidade para inovar em tecnologia e experiência do usuário B2C, além de fomentar novas parcerias digitais em B2B”, comemora Marcelo Torres, COO e Co-Founder da empresa.

O anúncio do início das atividades da seguradora (Fulô Seguradora S/A) faz parte da estratégia de crescimento da Kakau para os próximos anos.

Ao ter sua própria seguradora, a expectativa de Torres é de crescer ainda mais. “Nossa meta é aumentar o faturamento em até 10 vezes nos próximos 12 meses, e projetamos mais de 800 milhões de reais em prêmios nos próximos 4 anos”, planeja. E ainda para 2023, novidades virão. De maneira estruturada e responsável, vamos aumentar o leque de produtos oferecidos para clientes e parceiros”, finaliza o executivo.

Parceria com a Pitzi

O início da operação da Kakau, como seguradora, é marcado por uma importante parceria. A Pitzi, startup de seguro para celular, fundada em 2012, também começou a emitir os riscos na seguradora do grupo Kakau.

A empresa, que tem mais de 2 milhões de aparelhos protegidos, adota uma estratégia de parceria de venda indireta com varejistas como o Mercado Livre, Xiaomi e Amazon, que oferecem os seguros da insurtech a quem compra um celular.

“Em um momento em que a Pitzi busca cada vez mais o mercado digital, firmar uma parceria com uma seguradora desse meio tornou-se importante e estratégico para nós. Acreditamos que vem muita coisa boa por aí”, afirma Tatiany Martins, diretora Comercial da empresa.

N.F.

Revista Apólice