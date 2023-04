Inter Risk Services apresenta Dalve Ortolani como CCO

A corretora Inter Risk Services, uma empresa do Grupo Amwins, apresentou um novo CCO. Dalve Ortolani, ex-CEO da Howden Re, e com um histórico na sua carreira como CCO da THB, vice-presidente da AON e underwriter da Allianz, onde iniciou sua carreira no mercado de seguros há 26 anos.

Ortolani assume a posição de liderança dos times comerciais do broker de seguros e resseguros sediado no Rio de Janeiro. O anúncio veio acompanhado de uma marca histórica e a adição de reforços com a contratação de executivos nas operações do Rio, São Paulo e Salvador. Um destaque importante que no quadro da empresa: 51% dos colaboradores são mulheres, e 54% das posições de liderança também ocupadas por elas.

Formado em engenharia civil, Ortolani tem MBA pela FGV e fez sua extensão internacional na Universidade da California/Irvine. Em seu currículo, soma-se também especialização em Finanças para Executivos pela renomada Universidade Insead na França, e especialização em negociação comercial por Harvard.

Entusiasta do mercado e líder de grandes times e equipes por onde passou, o executivo revela o sentimento com a nova etapa profissional: “Me sinto energizado e pronto para conduzir novos tempos a frente de um time que já vem alcançando resultados expressivos e de grande crescimento, sendo amplamente reconhecido pelo mercado nacional e internacional além de seus clientes. Estou muito feliz e honrado em voltar a trabalhar com os executivos que já conheço há mais de uma década.”

Dalve revela ainda os próximos passos. “Devemos anunciar em breve um pacote de expansão com novas contratações, uma nova sede para o escritório da Inter em São Paulo, e um plano arrojado de investimentos e capilarização da empresa nas grandes capitais brasileiras fora do eixo Rio-São Paulo.”

Chegada de executivos

A corretora também anunciou hoje Marco Antonio Campos como diretor da nova área de Power. Há 40 anos no setor, Campos tem grande expertise na gestão, negociação e colocação de resseguros e seguros de riscos industriais nas áreas de geração de energia, mineração, siderurgia e celulose, incluídas as áreas de riscos de engenharia. Construiu sua carreira em grandes brokers como Marsh (por mais de 35 anos) e JLT.

Cristina Vieira, executiva de longa data da Porto Seguros e ex-Howden, assume como nova gerente de resseguros e Gisele Queiroz, na corretora desde 2019, torna se diretora de P&C.

Com a nova estrutura, Fernando Coelho torna-se CSO (Chief Strategic Officer), apoiando o CEO Mario Faria Jr diretamente na condução da estratégia da companhia na matriz, além de manter a liderança como MD de P&C, Linhas Financeiras e Benefícios. “A Inter é cada vez mais uma alternativa competitiva e diferenciada no atendimento de riscos complexos, com uma equipe especializada e reconhecida pelo mercado. Nossa estratégia está focada em prover soluções customizadas trazendo as melhores condições locais e internacionais”, revela Coelho.

Empresa brasileira com capital multinacional

A história da Inter começou nos anos 1980 como um broker local e hoje é uma empresa parte do Amwins Group, maior broker de Wholesale dos Estados Unidos . Em 2022, o grupo administrou prêmio de US$ 29,2 bilhões de dólares e contratos de benefícios para mais de 6 milhões de pessoas. A corretora possui uma posição de liderança nacional em seguros aeronáuticos e marítimos, e segue crescendo e se posicionando como destaque também nas áreas de energia e engenharia, entre outras indústrias complexas.

N.F.

Revista Apólice