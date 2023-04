Instituto de Longevidade MAG completa 7 anos

O Instituto de Longevidade MAG, uma associação sem fins lucrativos que estuda os impactos socioeconômicos do envelhecimento e oferece soluções para pessoas 60+, aposentados e pensionistas, completou sete anos neste mês de abril e vive um novo momento em seu escopo de atuação. A organização, que foi fundada pela MAG Seguros, reforça seu caráter associativo com o objetivo de contribuir para o dia a dia dos seus mais de 38 mil associados, além de continuar promovendo ações de interesse público que promovam a longevidade financeira dos brasileiros.

Dentre os parceiros envolvidos na oferta de serviços aos associados, além da própria seguradora, estão entidades importantes, como o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), órgão do Ministério da Previdência Social e ligado diretamente ao Governo Federal, as redes de farmácias DrogaRaia e Drogasil.

Benefícios e impacto social

Atualmente, pessoas acima dos 60 anos podem se associar gratuitamente ao Instituto, obtendo uma série de benefícios:

– Descontos em medicamentos;

– Atendimento INSS;

– Cursos de capacitação;

– Simuladores para auxiliar nas decisões financeiras.

Em breve, novos serviços serão disponibilizados, aumentando a geração de valor para os associados.

Iniciativas

O Instituto de Longevidade MAG tem um importante histórico de ações de interesse público voltadas a ampliar o debate e promover melhorias nas condições do envelhecimento da população brasileira. Por exemplo, o projeto Gestão Pública para Longevidade, que capacitou gestores públicos de diversas cidades do país, e a Pesquisa de Preparo para Aposentadoria, que acompanhou o comportamento e as ideias da população brasileira sobre seu futuro financeiro.

Em 2023, o Instituto vai lançar uma 3ª edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade (IDL), instrumento de medida do grau de preparação dos municípios brasileiros para o envelhecimento de suas comunidades. É por meio dele que são reveladas as atuais condições das cidades brasileiras, tendo em vista sua capacidade de atender às necessidades básicas de vida, principalmente para as pessoas idosas.

Para informar a sociedade sobre as condições econômicas vivenciadas pela população mais velha, a organização seguirá gerando indicadores sobre inflação e mercado de trabalho, como o IPCA — Aposentados e Mercado de Trabalho 50+.

N.F.

Revista Apólice