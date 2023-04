Indústria de seguros de vida na Índia atingirá US$ 170 bilhões em 2027

A indústria de seguros de vida da Índia deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,5%, de INR 9,0 trilhões (US$ 128,0 bilhões) em 2023 para INR 14,5 trilhões (US$ 170,6 bilhões) em 2027, em termos de prêmios brutos emitidos (GWP), prevê a GlobalData.

De acordo com o banco de dados de seguros da consultoria, o crescimento da indústria indiana de seguros de vida está previsto para atingir o pico de 14,3% em 2023. A expansão do setor será apoiada pela introdução de políticas regulatórias favoráveis, aumento da conscientização sobre seguros e inovação de produtos auxiliada pelo licenciamento de novas seguradoras.

Deblina Mitra, Analista Sênior de Seguros da GlobalData, comenta: ”Continuando com a força da crescente conscientização e adoção de práticas de seguro em grupo, o seguro de vida GWP deve ter registrado crescimento de dois dígitos em 2022. Prevê-se que essa tendência continue até 2026”.

O GWP do seguro de grupo cresceu a um CAGR de 13,3% durante 2018–21, superando o CAGR do seguro de varejo de 11,9% durante o mesmo período.

Espera-se que as alterações regulatórias de dezembro de 2022 facilitem as operações de seguro de vida. As mudanças permitem investimentos diretos de private equity em seguradoras, em vez de investimentos obrigatórios por meio de um veículo de propósito específico (SPV).

As subsidiárias de seguros podem agora tornar-se promotoras, dando flexibilidade nas provisões de propriedade. Isso injetará mais capital, permitindo que as seguradoras expandam suas operações.

A regulamentação também reduziu a margem de capital de solvência exigida em linhas de seguros de vida vinculadas a unidades (sem garantia) e apoiadas pelo governo, liberando até INR 20,0 bilhões (US$ 26,38 bilhões). As seguradoras podem alavancar esse capital para inovar produtos e fortalecer sua distribuição.

Para garantir seguro para toda a população até 2047, o regulamento facilitou o vínculo entre agentes corporativos e empresas de marketing para vincular até seis seguradoras de três seguradoras anteriores. Também ampliou a estrutura de sandbox regulatória por até 36 meses para seguradoras e intermediários experimentarem novos produtos e processos. Isso ajudará a melhorar a concorrência no mercado, apoiando o crescimento.

A entrada de novos players – Acko Life (insurtech startup) e Credit Access Life (microsseguradora), em abril de 2023, também apoiará o crescimento e aumentará a penetração de seguros. Espera-se que mais seguradoras recebam licenças em 2023.

Mitra continua: ”Apesar desses desenvolvimentos positivos, espera-se que o crescimento do prêmio seja parcialmente impactado pelas novas regras fiscais”.

A partir de abril de 2023, todas as novas apólices não vinculadas com um prêmio anual superior a INR 500.000 (US$ 6.764,7) estarão sujeitas ao imposto aplicável sobre os benefícios de vencimento. Com o seguro não vinculado respondendo por 85,4% do GWP do seguro de vida em 2022, isso pode afetar o crescimento em 2023–27.

Mitra conclui: ”A entrada de novas seguradoras melhorará o cenário competitivo da indústria de seguros de vida na Índia, e ajudará na criação de propostas de produtos mais inclusivos nos próximos cinco anos. O crescimento, no entanto, pode estar exposto a novos impostos”.

