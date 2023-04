Icatu e QuintoAndar firmam parceria que oferece nova opção de garantia

Com o objetivo de tornar mais simples e acessível a locação de imóveis, a Icatu e o QuintoAndar firmaram parceria e lançam hoje uma nova solução de garantia locatícia para os clientes da plataforma: a Caução QuintoAndar. O novo produto é um título de capitalização e serve como mais uma opção de garantia oferecida pela proptech nos contratos imobiliários de locação de imóveis. O inquilino terá a possibilidade de contratação à vista ou em até 18 vezes no cartão de crédito, além de contar com benefícios que englobam essa modalidade, como os sorteios e o ressarcimento do valor total ao final do contrato.

A parceria possibilita ao QuintoAndar ampliar e democratizar a solução de garantia aos candidatos a alugar um imóvel. “A adoção de títulos de capitalização como garantia locatícia é uma tendência que se consolida cada vez mais no mercado imobiliário brasileiro porque é uma operação simples e segura, tanto para as imobiliárias quanto para os donos de imóveis e os locadores. E a parceria com o QuintoAndar reflete a necessidade de soluções cada vez mais aderentes à realidade do consumidor”, afirma Marcelo Oliveira, diretor de Capitalização da seguradora.

Com presença consolidada no setor imobiliário, a Icatu conta com participação superior a 30% no segmento. Conta com mais de 13 mil parceiros, entre corretores e imobiliárias, que geraram em 2022 um faturamento aproximado de R$ 700 milhões. “A empresa se preparou para a entrada no mundo digital com altos investimentos em tecnologia. Hoje oferecemos a opção de comercialização através de APIs, com mais de 20 parceiros já operando através de nosso portal. Além disso, trouxemos ao mercado, de forma inovadora, a possibilidade do parcelamento via cartão de crédito, algo até então não explorado”, relata Oliveira.

E a parceria com o QuintoAndar não foi diferente. A Icatu desenvolveu tecnologias e processos voltados exclusivamente para a proptech, de forma a oferecer uma jornada de contratação aderente à sua filosofia 100% digital. “Nosso produto, em função de suas características, permite a dispensa de análise de crédito tradicional, o que amplia consideravelmente as possibilidades de locação para um contingente muito maior de pessoas, particularmente aquelas com maior dificuldade em comprovar renda”, explica Daniel Simon, superintendente comercial de Parcerias da Icatu.

Segundo o Censo QuintoAndar de Moradia, uma pesquisa feita em parceria com o Datafolha que ouviu mais de 3 mil pessoas em todas as regiões do país sobre as preferências em relação ao lar, o depósito caução aparece como o principal recurso utilizado em todas as classes sociais na hora de alugar (57%), ficando à frente de fiador (15%). “O nosso propósito sempre foi usar a tecnologia para ajudar as pessoas a morarem melhor. Em parceria com a Icatu, estamos ampliando as opções para nossos clientes, com uma experiência fluida e totalmente integrada. Resolvendo tudo no nosso app, os clientes se livram da burocracia tradicional de buscar uma garantia, e têm mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, o novo ciclo de vida que se inicia em um novo lar”, afirma Hugo Providente, diretor de produtos financeiros do QuintoAndar.

Benefícios

A Caução QuintoAndar é uma opção exclusiva para inquilinos na garantia de locações em imóveis administrados pelo QuintoAndar. A contratação é feita de forma simples e é realizada uma única vez, sendo válida por todo o período de locação. Entre os diferenciais está o ressarcimento de 100% do valor aportado pelo cliente ao final do contrato de locação, caso não haja qualquer tipo de inadimplência. Por se tratar de um título de capitalização, o locatário tem direito a participar de sorteios mensais de 3 vezes o valor do título. Cada cliente recebe um número da sorte com cinco dígitos, com sorteios realizados através da Loteria Federal.

