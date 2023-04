Generali Brasil cresce e tem lucro de R$ 24,5 milhões em 2022

A Generali Brasil fechou o ano com lucro de R$ 24,5 milhões. A seguradora atingiu R$ 58,7 milhões de Resultado Operacional e encerrou 2022 com R$ 491,5 milhões de Patrimônio Líquido, R$ 61 milhões a mais do que em 2021.

Os resultados são fruto de uma estratégia focada na consolidação das relações com os parceiros comerciais e no investimento em tecnologia, de acordo com o CEO da companhia, Andrea Crisanaz. “Em prêmios, por exemplo, a seguradora emitiu quase R$ 1,3 bilhão, dos quais R$ 981,6 milhões foram provenientes de massificados. Esse número é 36% maior do que em 2021”, explica.

Outro ponto da estratégia que impulsionou o crescimento da companhia foi o lançamento de produtos inovadores no mercado, como, por exemplo, a “Cobertura PIX”, pensada nas necessidades dos clientes. Além dos Seguros Massificados, a seguradora também visou consolidar o seu foco em Vida em Grupo e Grandes Riscos.

“A Generali Brasil aproveita a excelência do Grupo na Europa para executar sua estratégia de forma disciplinada, focada nos canais de distribuição e no modelo de negócio diversificado”, afirma Crisanaz.

Para este ano, a expectativa de crescimento é de 59% no resultado. Somente a área de massificados teve um CAGR de 50% de 2018 a 2022, o que representa um crescimento muito acima do mercado.

N.F.

