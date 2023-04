GBOEX lança Campanha Desafio 2023 com premiação de viagens

O GBOEX lançou a Campanha Desafio 2023. A iniciativa valoriza os corretores parceiros e colaboradores das unidades de negócios e pontos de atendimento, e acontecerá até 31 de dezembro deste ano. Os corretores cadastrados, ou que venham a se cadastrar no período da campanha, e que estejam com produção ativa poderão integrar a ação, a qual premiará os participantes de destaque com viagens internacionais e nacionais, conforme critérios estipulados em regulamento disponível no Portal do Corretor.

A ação tem abrangência nacional e visa reconhecer os esforços dos parceiros e impulsionar seus trabalhos, bem como ampliar o número de pessoas com algum tipo de proteção. Além dos prêmios ao fim do período da iniciativa anual, o GBOEX também desenvolve edições sazonais, com entrega de bonificações. Essa campanha conta com o apoio da MAG Seguros.

“Reconhecemos a relevância dos profissionais do setor para a garantia de um futuro mais tranquilo e para a segurança das famílias brasileiras. Por isso, nossos projetos são planejados para retribuir a parceria”, ressalta a superintendente Comercial, Comunicação e Marketing, Ana Maria Pinto. A empresa mantém um calendário de campanhas mensais para os corretores e investe em produtos e serviços com atrativos de mercado e foco em um ambiente de expansão e segurança.

A executiva também relembra que a empresa promove iniciativas específicas para os clientes, com foco na fidelização e no reconhecimento pelo prestígio e relacionamento de longo prazo com a marca. “Representa a consideração a quem confia nos produtos e serviços da empresa. A Mensalidade Premiada é um exemplo ao premiar, todos os meses, três associados que são sorteados e recebem um voucher em valores preestabelecidos. Neste ano, serão apresentadas novidades na campanha para associados”, antecipa.

