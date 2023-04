GBOEX aposta em novo conceito de comunicação

“GBOEX: Planos para sua vida.” Esse é o mote do novo conceito de comunicação lançado pela empresa, a qual revisitou a sua linha de marketing e procurou atualizar seus projetos para traduzirem as alterações e inovações estabelecidas nos últimos meses. Em evolução intensa, a marca renovou processos, implantou funcionalidades digitais e adaptou-se às tendências de mercado e às exigências de consumo.

“Para representar esse momento de forma equilibrada, tanto graficamente como por meio de ações, foi necessário inovar”, esclarece Ana Maria Pinto, superintendente Comercial, Comunicação e Marketing da empresa. Com plano de comunicação elaborado pela agência Integrada, a linguagem carrega os valores da marca, reafirma a qualidade do que é oferecido, valoriza os diferenciais da organização e impulsiona o cenário positivo, uma realidade da entidade. As artes dão destaque às imagens, que retratam o afeto e o cuidado das famílias, e o projeto gráfico dá fluidez ao material ao trazer fontes que remetem para a continuidade e para o futuro.

“Para criar a linha, partimos da ideia de que pensar no amanhã e preparar-se para ele é a melhor alternativa para encarar as surpresas da vida. Por isso, traz uma comunicação leve, contemporânea e institucional, que gera empatia com o público”, resume o CEO da Integrada Comunicação, Fernando Silveira. Pensar no futuro, cuidar da família, evoluir, proteger quem você ama, celebrar com amor: são alguns dos princípios que envolvem as rotinas de atuação e que constam nas peças.

Redes sociais, mídia tradicional e canais com foco personalizado, como o WhatsApp, estão na lista de espaços a serem utilizados pela empresa. A proposta também busca intensificar a divulgação nas regiões das unidades de negócios e pontos de atendimento. “O GBOEX completará 110 anos em maio e está presente nacionalmente. Essa experiência centenária permite dinamicidade e nos coloca em um lugar sólido do mercado, mas também nos faz querer sempre a busca pelo propósito da evolução”, conclui Ana Maria.

N.F.

