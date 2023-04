Focando em ser mais digital, Rede Lojacorr apresenta nova marca

EXCLUSIVO – Com o objetivo de reposicionar a marca, reforçando seus valores institucionais, e acompanhar o momento de transformação do mercado de seguros, a Rede Lojacorr apostou em um rebranding após oito anos da última mudança. A empresa, que agora passa a se chamar apenas Lojacorr, apresentou a nova identidade visual e slogan durante uma live realizada na tarde de terça-feira, 25 de abril. Ana Clara Baptistella, coordenadora de Branding, apresentou a transmissão ao vivo e conversou com executivos da Lojacorr, que comentaram sobre o planejamento estratégico da nova marca.

Para José Heitor Silva, sócio fundador, o principal objetivo do rebrading é reforçar os laços da empresa com todo o ecossistema de seguros. “O nome Lojacorr surgiu quando há 26 anos eu visitei a feira CASACOR. Trabalhamos junto com uma agência de publicidade, para construir uma identidade que demonstrasse a nossa missão: conscientizar as pessoas sobre a importância da proteção oferecida pelo seguro. Nascemos para mostrar a força do corretor, e estou muito feliz com essa nova etapa”.

Diogo Arnit Silva, presidente do Conselho de Administração, afirmou que a nova marca representa o futuro que a Lojacorr deseja construir junto aos seus colaboradores, corretores e seguradoras. “Atualmente, mais de cinco mil pessoas fazem parte desse ecossistema. Queremos conscientizar o brasileiro sobre a importância do corretor como o agente responsável pela prosperidade financeira de uma pessoa, família ou empresa. Vamos reforçar os nossos laços e cada vez mais trabalhar para continuar construindo essa história de sucesso”.

Ana Clara foi uma das responsáveis pelo rebranding da Lojacorr, e também comentou sobre o processo de criação da nova marca. “Após um ano e quatro meses de trabalho com todo o time de Marketing, finalmente podemos celebrar esse momento de transformação da empresa. Nós tínhamos desafios e algumas perguntas a serem respondidas, e desmistificar outras tantas. Contratamos uma consultoria especializada, que fez um questionário para os nossos funcionários, regionais e corretores, e pediu a opinião de cada um deles. Não olhamos apenas para a grafia da nova marca, mas sim para os valores e como nós devemos nos portar”.

Segundo Dirceu Tiegs, presidente da organização, o principal objetivo era construir uma nova marca que posicionasse a empresa como digital. “Em 2020, fizemos um planejamento de como seria a Lojacorr do futuro. Essa foi a principal motivação para a renovação, pois queremos uma marca que chegasse em todos os canais do mercado de seguros. Somos uma empresa que dobra de tamanho a cada três anos, e precisamos nos enquadrar dentro da prosperidade do corretor e a evolução do setor”.

Sandro Ribeiro, integrante do Conselho de Administração e diretor de Tecnologia e Operações, reforçou que, apesar de apostar em uma atuação mais digital, o foco da Lojacorr continuará sendo as pessoas. “Sempre pensamos que a tecnologia é um elo de ligação com o consumidor, nos auxiliando a melhorar processos e entregar o melhor para o corretor”.

Nicole Fraga

Revista Apólice