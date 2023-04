ENS e Aconseg-SP firmam parceria de educação continuada

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) e a Aconseg-SP (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado de São Paulo) selaram, nesta terça-feira, 4 de abril, uma parceria inédita no mercado de seguros. Pelo acordo, que consiste em oferecer bolsas de estudos para a qualificação dos profissionais que atuam nas assessorias em seguros, a entidade se torna a primeira associação em todo o Brasil a firmar uma parceria de educação continuada com a ENS.

Com a ação, as assessorias em seguros oferecerão bolsas de estudos aos seus colaboradores em cursos livres, que vão de técnicas de vendas de produtos específicos a marketing digital e mídias sociais. A trilha dos cursos livres será customizada e já está sendo formatada por Rodrigo Matos, superintendente Regional São Paulo da ENS, e Valéria Graciano, coordenadora de Ensino Técnico da instituição.

O acordo foi oficialmente firmado em reunião de trabalho que aconteceu na Unidade da ENS em São Paulo. A primeira turma está prevista para a segunda quinzena de maio.

Segundo Helio Opipari Junior, presidente da Aconseg-SP, a iniciativa tem como propósito aprimorar o conhecimento dos colaboradores das assessorias para melhor auxiliar os corretores no atendimento a um consumidor cada vez mais exigente.

”A parceria com a ENS é um sonho antigo, do período da gestão de Marcos Colantonio, atual presidente do Conselho, que está sendo realizado. Acreditamos no conhecimento e na qualificação como base para o crescimento. O momento vivido pelas assessorias favorece muito a entrada em um projeto importante como esse. Temos 720 colaboradores e 18 mil corretores, ou seja, um universo enorme para trabalhar”, destaca Opipari Junior.

”Agradecemos a oportunidade de a Escola estar junto da Aconseg-SP e, evidentemente, de todas as assessorias. O mote da Escola não é engessar, mas sim dar acesso à educação. Queremos trazer para o mercado algo que vai fazer a diferença na vida dos profissionais. As consequências serão produtividade, venda e conquista de novos segurados. Tudo isso passa pela educação”, comenta Rodrigo Matos.

Opipari Junior lembra que, no passado, quando a diretoria da Aconseg-SP pensou em promover capacitação para seus colaboradores e corretores parceiros, defendeu a importância de se aliar à ENS. “A Escola é nota máxima no MEC e oferece em seu portfólio mais de 300 cursos. Estamos fazendo um upgrade muito grande ao nos aliarmos à ENS para oferecer mais capacitação aos nossos colaboradores”, comemora o presidente.

Cultura do seguro

Inclusive, sob a ótica da educação, a iniciativa vai ao encontro do que preconiza o PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros), apresentado pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) em março.

“A Aconseg-SP é a entidade que está liderando a qualificação que vai ao encontro do PDMS apresentado pela CNseg, cuja matriz é divulgar, de forma ampla, a cultura do seguro para o brasileiro. A partir do momento em que a CNseg lidera o incentivo para que todos os brasileiros tenham o seu seguro, precisamos ter equipes capacitadas para atender a esse segurado”, explica Matos, sobre a importância da iniciativa da associação.

Ruptura do segurês

Hoje, os cursos livres da ENS que têm a temática técnicas e abordagens de vendas já trabalham uma linguagem simples de comunicação com o segurado. “Atualmente, já estamos trabalhando a ‘disruptura’ do segurês com os nossos professores. Eles já trabalham com casos práticos para que a pessoa entenda a contextualização sem entrar em palavras difíceis e que a grande maioria desconhece”, comenta Valéria.

“O segurês é tratado de forma objetiva nos cursos livres de Técnicas de Vendas. Embora o corretor tenha a necessidade de entender o segurês, a Técnica de Venda já tem uma comunicação para o segurado”, acrescenta Matos.

