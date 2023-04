ENS desenvolve programa com foco em vendas e expansão do portfólio

Compartilhar no

Participar de treinamento com um dos maiores especialistas em Vendas do Brasil para ampliar o portfólio e gerar novos negócios. Essa é a proposta do Corretor Educação Segura, programa desenvolvido pela ENS (Escola de Negócios e Seguros).

Para promover conhecimentos específicos e avançados, que auxiliam na comercialização de produtos, o programa começa com um treinamento online gratuito ministrado por Diego Maia, especialista em Vendas e palestrante internacional com passagens por Portugal, México, Estados Unidos e Argentina.

CEO do CDPV e criador da Academia de Vendas, Maia é apresentador do podcast #BóraVoar, veiculado diariamente em todos os aplicativos e em emissoras de rádio FM de diversas cidades brasileiras.

O programa

Idealizado para tornar o leque de produtos dos corretores mais diversificado e abrangente, o Corretor Educação Segura prevê a distribuição dos cursos de graduação da ENS por estes profissionais, possibilitando, assim, que se tornem agentes de fomento e incentivo à educação.

O programa permite que os corretores ofereçam aos seus clientes as sete graduações hoje ministradas pela ENS: Gestão de Seguros, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Recursos Humanos, Marketing, Gestão de Dados e Riscos Logísticos.

Trata-se de mais uma oportunidade para ampliar as receitas do corretor, garantindo uma comissão fixa por dois anos, tempo de duração dos cursos. A estimativa é de que os rendimentos cheguem até R$ 2.780,00 por matrícula.

Como aderir?

Interessados em fazer parte do programa devem acessar o site e realizar a inscrição. Após concluir o curso de Vendas, o corretor receberá um código promocional com link, que poderá ser compartilhado com os clientes.

Assim, para cada aluno indicado e matriculado em uma das graduações da Escola, o corretor passará a receber uma comissão.

N.F.

Revista Apólice