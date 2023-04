ENS apresenta novidades no ConsegNE

Na quinta e sexta-feira desta semana, dias 27 e 28 de abril, a capital sergipana receberá o maior evento do mercado de seguros da região Nordeste. O 5º ConsegNE (Congresso de Corretores de Seguros do Nordeste) será realizado no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju (SE).

Organizado por oito Sincors e com um total de 21 painéis, que abordarão assuntos como Marketing Digital, Gestão, Vendas, Seguro Garantia, Seguro Agro e Open Insurance, o congresso promete trazer muitas novidades para os 1.200 participantes esperados.

“Faremos um congresso diferente de todos os outros já realizados, com tudo acontecendo em um mesmo espaço. Logo na abertura receberemos um dos maiores ícones do nosso setor, o mestre Nilton Molina, que fará uma palestra inicial. Outra novidade é que também teremos três polos com palestras silenciosas simultâneas”, antecipa Érico Melo, presidente do Sincor-SE, que está à frente da organização.

Apoiadora do evento, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) estará presente durante os dois dias de atividades, com estande para exposição dos produtos comercializados pela Instituição. No espaço, o consultor de Relacionamento da ENS, Anderson Parlato, apresentará aos corretores o programa Corretor Educação Segura, que permite a esses profissionais atuarem como agentes de fomento à educação.

A Escola estará representada nas plenárias com o painel “Capacitação: o papel da ENS no desenvolvimento do Corretor de Seguros”, marcada para o segundo dia do evento, no polo Carlos Dósea, às 17h. Na ocasião, o diretor geral, Tarcísio Godoy, apresentará iniciativas de grande relevância para os corretores de seguros, como a Certificação de Assistente Técnico de Seguros, o programa Corretor Educação Segura, a Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros e o novo curso sobre Direção Defensiva.

Além disso, os alunos da ENS podem aproveitar o valor promocional de R$ 300,00 no ato da inscrição para o evento. Os interessados podem se inscrever através desse link.

Representando a Instituição, também estarão presentes a diretora de Ensino, Maria Helena Monteiro; a gerente de Ensino Técnico, Simone Maiello; e as coordenadoras Pedagógicas, Nivea Barros e Cristiana Noblat. A equipe fará um trabalho de aproximação com corretores e representantes de seguradoras.

N.F.

Revista Apólice