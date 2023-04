Encontro de lideranças da Bradesco Seguros e Sincor-SP reforça parceria

Na última quarta-feira, dia 26 de Abril, executivos do Grupo Bradesco Seguros se reuniram com a liderança do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo) em um evento realizado na sede da companhia, em Alphaville (SP). Ao todo, cerca de 70 líderes se reuniram para celebrar os bons frutos dessa relação de longa data entre a seguradora e os corretores e, consequentemente, com o Sindicato.

Boris Ber, presidente do Sincor-SP; Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros; Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Capitalização; Américo Gomes, diretor-gerente Comercial do Segmento Rede; Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde; Leonardo Freitas, diretor Comercial da Bradesco Auto/Re; e José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência; representaram as instituições em um painel de muitas reflexões e celebrações.

Ivan Gontijo e Boris Ber reforçaram como a parceira tem sido benéfica para as duas Organizações, assim como para o mercado, buscando, juntos, continuarem levando proteção para as pessoas e empresas por todo o País.

Todos os corretores participantes e funcionários também ganharam a oportunidade de participarem de um curso exclusivo sobre “Experiência do Cliente”, que será conduzido pelo palestrante, consultor, especialista em inteligência de mercado e escritor Carlos Ferreirinha. Além disso, foi oferecida a oportunidade de solicitar a ‘Universeg Com Você’, uma visita às corretoras para a apresentação dos últimos lançamentos e discussão de ideias futuras para a capacitação do corretor de seguros.

Ao final, como um ato simbólico para ratificar a parceria entre o Grupo e o Sincor-SP, houve um momento de honra, no qual ambos os presidentes em nome das instituições trocaram homenagens.

