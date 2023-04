Em parceria com a Unifisa, Alper aposta em consórcios

A Alper Consultoria de Seguros fechou parceria com a Unifisa Administradora de Consórcio, especialista no segmento, e lançou a Alper Consórcio. A nova empresa já nasce atuando em áreas estratégicas, como: consórcio de imóveis, autos, caminhões, aeronaves, náuticos, offroad, instrumentos musicais entre outros.

A Unifisa tem mais de 27 anos de atuação no segmento de consórcios, disponibilizando um portfólio diversificado de planos, além de oferecer soluções customizadas para necessidades específicas de seus clientes.

De acordo com o vice-presidente de Auto/Frota da consultoria, Antonio Azevedo, essa parceria é mais um passo no objetivo da companhia de se tornar cada vez mais uma empresa de multicanais. “Faltava para nós um produto financeiro de grande relevância no mercado, voltado para a aquisição de bens móveis e imóveis. Fomos para o mercado e identificamos a Unifisa, uma empresa com excelentes níveis de compliance, com um portfólio de todos os produtos disponíveis para comercialização, concluímos a parceria e, agora, estamos trabalhando no modelo White Label, usando nossa marca Alper Consórcio, junto com a expertise da Unifisa”, explica.

Esta parceria alinha um time de alta performance com o que há de melhor em suporte e serviços para consórcio. Com um amplo portfólio de produtos em diferentes segmentos, a nova empresa passa a contar com uma solução completa, segura e inteligente no segmento de consórcios.

“Em nossa estratégia de expansão, ter um parceiro como a Alper nos traz mais tranquilidade em concretizar nossos objetivos. Além de estarmos alinhados como empresas no propósito de transformar vidas e impulsionar negócios. A Unifisa sempre se manteve na vanguarda do setor, seja pela sua eficiente gestão ou pelo seu espírito inovador”, afirma Luiz Savian, sócio-diretor da Unifisa.

Assim como a Alper, a Unifisa investe continuamente em áreas fundamentais, como tecnologia, gestão da informação, desenvolvimento de produtos exclusivos e treinamento profissional.

Azevedo ressalta ainda que a expectativa é grande para o segmento. Ele lembra, por exemplo, que a taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75% ao ano, o que acaba dificultando o acesso ao crédito para a aquisição de bens móveis e imóveis e, neste sentido, o consórcio acaba sendo uma alternativa.

Segundo dados da ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios), no ano passado foram cerca de 4 milhões de adesões aos mais diversos tipos de planos oferecidos. Passando da marca de R$ 252 bilhões em créditos, o produto se mantém em alta prospectando excelentes expectativas para 2023.

N.F.

Revista Apólice