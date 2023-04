Dia do Trabalho: Mercado de seguros oferece opções para proteger trabalhadores

O feriado do Dia do Trabalho é comemorado no Brasil em 1º de maio. Na data, são celebradas as conquistas dos trabalhadores no curso da história. E como é o trabalho que garante a sobrevivência de grande parte da população, é importante lembrar que existem no mercado diversos produtos de seguro que protegem financeiramente e garantem a segurança pessoal e profissional do segurado.

De acordo com Bethânia Ferraz, executiva do setor de seguros e representante do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste), algumas das principais coberturas que podem ser relevantes para um trabalhador e seus familiares incluem indenização por morte, indenização por invalidez por acidente e doença, renda mensal por invalidez, diária por afastamento temporário (DIT), Responsabilidade Civil Profissional e proteção em casos de doenças graves.

“Com a cobertura de indenização por morte, na falta do provedor da família, os beneficiários recebem o valor contratado na apólice, de uma só vez, em caso de falecimento do segurado, por causas naturais ou acidentais. A proteção pode ser contratada por pessoas com idades entre 16 e 85 anos”, explica Bethânia. Da mesma forma, na cobertura de invalidez por acidente ou doença, uma indenização é paga ao segurado, de uma só vez, em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou por doença.

“Não temos como prever uma doença ou acidente que nos invalide, mas, se acontece, repercute na saúde financeira de toda a família, comprometendo os planos futuros e, por vezes, atinge a todos. Tendo uma cobertura desta, o provedor/trabalhador da família ou os provedores, podem manter o padrão de gastos com os custos fixos e manter as reservas intactas para os planos familiares. Podem contratar pessoas com idades entre 16 e 60 anos”, informa a especialista.

No mercado, existe também a cobertura de renda por invalidez por acidente ou doença. “Esta cobertura garante uma renda mensal, por tempo determinado (pode ser 10, 20, 30 anos) ao segurado, em caso de invalidez permanente total por acidente ou doença. Além disso, as contribuições mensais são dedutíveis do IR, até o limite de 12% da renda bruta tributável”, completa Bethânia. Também podem contratar pessoas com idades entre 16 e 60 anos.

“Esta cobertura tem a mesma vantagem da cobertura de invalidez por acidente ou doença, no entanto, o pagamento é mensal. Serve para aquela pessoa que precisa de uma maior organização com dinheiro. E tendo esta cobertura, não irá dilapidar o patrimônio e assegurará pagamentos importantes, advindos da nova condição física (invalidez), tais como: fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo etc.”, explica.

Outra opção que o setor de seguros oferece é a Diária por Afastamento Temporário (DIT). “Caso o contratante se afaste total e temporariamente do seu trabalho, por motivo de acidente, doença, LER, DORT, LTC ou similares, será paga uma indenização por cada dia de afastamento. São até 365 diárias por ano de vigência”, informa Bethânia. Segundo a executiva, esta é uma cobertura primordial para os trabalhadores autônomos pois, em seus afastamentos, garantem a reposição de seus gastos com custos fixos pessoais e familiares, sem afetar seu patrimônio.

Profissionais que trabalham em áreas/cargos que envolvem riscos a terceiros, também podem se proteger com o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional. “Este seguro tem como objetivo proteger o patrimônio pessoal de gestores, administradores, conselheiros, médicos, dentistas, entre outros profissionais, quando responsabilizados, judicial ou administrativamente, por decisões que causaram danos a terceiros. É uma cobertura muito comum aos profissionais autônomos que atendem pessoas. Toda vez que estamos manobrando ou responsáveis pela vida ou finanças de alguém, corremos riscos de incorrer em erros e essa cobertura pode salvaguardar as finanças pessoais dos segurados”, diz.

Por fim, Bethânia Ferraz destaca a cobertura para doenças graves entre as proteções oferecidas pelo mercado de seguros. “É indicada para pessoas que tenham histórico de doença grave na família e que queiram se proteger financeiramente, caso sejam diagnosticadas futuramente com alguma doença, com câncer, Alzheimer, AVC, infarto agudo de miocárdio, insuficiência renal crônica, Parkinson, entre outras”, completa.

A especialista lembra, ainda, que a adequação e necessidade de cada produto de seguro pode variar de acordo com as circunstâncias pessoais e profissionais de cada trabalhador. “É sempre importante avaliar suas necessidades e consultar um corretor de seguros certificado, para ajudá-lo a escolher os produtos de seguro mais adequados para sua situação específica”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice