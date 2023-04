CVG-SP reúne especialistas em venda de seguro de vida

O CVG-SP (Clube Vida em Grupo São Paulo) promoverá um almoço, no dia 17 de abril (segunda-feira), a partir de 11h45, no Terraço Itália, com as participações especiais de três especialistas em venda de seguro de vida.

A reunião inédita contará com as presenças de Nilton Molina, atual presidente do Conselho de Administração da MAG Seguros; Josusmar Sousa, CEO do Grupo Líber e presidente da MDRT Brasil; e Rogério Araújo, diretor da TGL Consultoria e Finanças.

Bem ao estilo dos especialistas, o tema do almoço será “Vida em Foco: Um bate-papo sobre vendas”, com a proposta de uma conversa informal e rica em conteúdo.

Para o presidente do CVG-SP, Marcio Batistuti, será um privilégio para a entidade reunir três expoentes do mercado de seguro de vida. “Eles construíram, cada qual, uma trajetória inspiradora na área com maneiras criativas e inéditas de vender seguro de vida. Trata-se de um encontro imperdível”, diz.

As Inscrições para o almoço do CVG-SP podem ser feitas pelo link ou por mensagem no WhatsApp (11) 96308-0220.

N.F.

Revista Apólice