CVG-RJ participa de evento de inovação em seguros na Espanha

Em sua 9ª edição, o Insurance World Challenges 2023, organizado pela Community of Insurance, foi realizado no Teatro Multiespaço Goya, em Madri, na Espanha, no dia 22 de março, promovendo a sinergia entre diferentes atores do ecossistema de seguros para acelerar a transformação digital do mercado. “É um encontro que reúne corporações, insurtechs, investidores, corretoras, startups e outras instituições para a troca de informações de extrema importância para a comunidade ibero-americana. Foram tratados temas como o seguro e a tecnologia vão nos ajudar a viver mais e melhor, as empresas como impulsionadoras da mudança sustentável, a mobilidade urbana consciente e os grandes desafios estratégicos do setor”, conta Enio Miraglia, vice-presidente do CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro).

O diretor de ensino do Clube, Edson Calheiros, pontuou que “o evento promovido pela Community of Insurance, organização de comunicação e gestão de conhecimento segurador em rede, especializada em transformação digital, foi um passo importante, visando um intercâmbio com o CVG-RJ”.

No dia seguinte, 23 de março, os executivos do CVG-RJ fizeram uma visita aos parceiros da Apromes (Associação dos Profissionais de Mediadores de Seguros), com sede em Madri. O Clube é uma das instituições apoiadoras da Apromes na participação em conferências, palestras, eventos, congressos e atividades de qualificação e capacitação.

N.F.

