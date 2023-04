Crescimento da energia solar abre portas para o mercado de seguros

EXCLUSIVO – De acordo com dados da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), o Brasil chegou a 1,1 milhão de telhados solares em residências e mais de R$ 40 bilhões em investimentos no segmento. A entidade afirma que os painéis fotovoltaicos no topo das casas possuem 7,6 gigawatts (GW) de potência instalada, representando 48% de toda a capacidade operacional da geração própria no país.

Segundo um mapeamento da SolarEdge, com base nas informações da Absolar, o Brasil tem atualmente mais de 1,5 milhão de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede, dos quais cerca de 78,7% vêm de residências. Com o crescimento desse tipo de energia, a preocupação com a proteção dos equipamentos fotovoltaicos deve ser levada em consideração, e o seguro pode ser um bom aliado nesse momento.

Filipe Alves

O seguro garante indenização ao segurado por prejuízos decorrentes de danos causados ao equipamento, conforme os riscos previstos nas coberturas. Há cobertura para todo o sistema: placas, inversor, estrutura e elétrica. Além disso, o produto está disponível para equipamentos novos e usados. “Quando o segurado opta por adquirir um sistema de energia fotovoltaica, está fazendo um investimento visando retorno futuro, que pode ser ameaçado em caso de imprevistos, como um vendaval ou incêndio, por exemplo. Assim, o seguro é a melhor solução para transferência do risco e proteção do patrimônio”, afirma Filipe Alves, CEO da Essor.

Sidney Cezarino

Ainda de acordo com a Absolar, consumidores com energia solar em residências lideram o uso da tecnologia em telhados e terrenos pequenos no Brasil, e já investiram cerca de R$ 40 bilhões em seu próprio sistema de geração de energia elétrica renovável. Para Sidney Cezarino, diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine, a percepção da importância da preservação do meio ambiente faz com que mais pessoas busquem adotar práticas mais sustentáveis. “Além disso, estamos em um país em que a maior parte do ano a luz solar é abundante, o que gera mais interesse nesse tipo de equipamento. Com incentivo por parte das empresas e crédito facilitado para a aquisição de equipamentos fotovoltaicos, esse setor ainda terá muito para crescer”.

Carlos Savarese

Carlos Savarese, líder Atuarial e de Produtos Não-Auto da Liberty Seguros, também acredita que os consumidores valorizam as empresas que se posicionam em questões importantes para a sociedade, contribuindo para um ambiente mais sustentável. “O mercado tem incorporado aspectos ambientais, sociais e de governança em suas análises, e esses parâmetros complementam os financeiros. Prova disso são os resultados do levantamento da consultoria Bain & Company, que apontou que empresas que adotam práticas ESG têm de cinco a seis vezes mais crescimento, um aumento quatro vezes maior na penetração no setor, três vezes mais lealdade do consumidor e duas vezes mais valor de marca”.

O mapeamento da SolarEdge apontou também que a tecnologia solar fotovoltaica já está presente em cerca de 5.500 municípios e em todos os estados brasileiros. Em número de sistemas instalados, as pequenas empresas dos setores de comércio e serviços (11,3%), consumidores rurais (8,0%), indústrias (1,7%) e governo (0,3%) aparecem no ranking, depois dos consumidores residenciais. Alves reforça que “as equipes de subscrição devem estar sempre avaliando novas oportunidades de soluções securitárias, para atender riscos emergentes de mundo onde as questões ambientais, sociais e de governança são muito mais relevantes”.

Cezariano ressalta que, para aproveitar o crescimento da energia solar no Brasil e expandir a carteira de segurados, os corretores de seguros devem ser capacitados pelas seguradoras para que possam entender melhor o seguro para equipamentos fotovoltaicos, oferecendo a melhor proteção ao cliente. “O segmento de geração de energia é o maior do portfólio de Patrimonial da Tokio Marine. Temos que saber o que estamos vendendo, e quanto mais entendermos como funcionam esses painéis e melhorarmos os nossos produtos, mais oportunidades de negócios podem surgir nesse mercado exponencial”.

Nicole Fraga

