Corretoras no Reino Unido não consideram ESG essencial em parcerias com seguradoras

Corretores no Reino Unido não podem nomear líderes de seguros dentro do tema altamente atual ambiental, social e de governança (ESG), o que sugere que ainda não é um fator importante em seus relacionamentos com as seguradoras. ESG é um tema importante no setor, para o qual corretores e seguradoras precisarão ter estratégias claras para continuar atraindo clientes, mas ainda não é vital ao fechar parcerias.

A Pesquisa de Seguros para Corretores do Reino Unido de 2023, realizada pela GlobalData, constatou que, quando solicitados a selecionar a melhor seguradora da categoria para o tema ESG, apenas 24,7% dos entrevistados conseguiram. Pouco menos de três quartos (73,7%) disseram que não sabiam (1,7% escolheram ativamente ‘nenhum’). A líder foi a Aviva , embora tenha recebido apenas 10,4% do total de respostas.

Ben Carey-Evans, analista sênior de Seguros da GlobalData, comenta: “Esse nível de incerteza sugere que os corretores não consideram o ESG essencial ao trabalhar com seguradoras, pois poucos desses profissionais são capazes de identificar empresas fortes na área”.

Além disso, quando perguntado sobre os fatores por trás da escolha de trabalhar com uma seguradora, ser forte em ESG não recebeu respostas. As principais respostas para esta pergunta foram flexibilidade na cobertura de subscrição (23,5%), qualidade do serviço de sinistros (19,9%), preço dos prêmios (17,9%), qualidade do material do produto da seguradora (8,0%) e velocidade de resposta às consultas (7,6%). Isso mostra que as preocupações comerciais do dia a dia ainda são muito mais importantes do que o tema ESG de longo prazo aos olhos dos corretores.

Carey-Evans conclui : “Será difícil para o ESG ser tão importante para os corretores quanto esses fatores imediatos, mas nossos dados mostram que qualquer seguradora ainda tem uma clara oportunidade de se estabelecer como líder. Os corretores que não conseguem escolher líderes claros dentro desse tema crítico, sugerem que qualquer um que o priorize pode se destacar no tema com relativa rapidez. Quanto mais inovação e progresso os corretores virem das seguradoras, maior a probabilidade de priorizá-los como um fator na construção de relacionamentos, especialmente porque o tema só crescerá em importância”.

N.F.

Revista Apólice