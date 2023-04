Com insurtechs em alta, curso de Inovação em Seguros chega a sua 3ª edição

Nos últimos anos, as startups de seguros tiveram um crescimento rápido, constante e impulsionado pelo avanço das novas tecnologias e novos modelos de negócios. Segundo pesquisa do Grand View Research, até 2030 o mercado mundial de insurtechs em valerá em torno de US$ 152 bilhões.

Com base nesse cenário, há uma crescente procura de profissionais do setor em busca de uma melhor preparação para poderem acompanhar esta transformação e estarem à frente para contribuir para o desenvolvimento do mercado.

Atento a esse movimento, o Insurtech Brasil abriu as inscrições para a terceira edição do curso de Inovação em Seguros, que oferece uma visão completa e 360º sobre a revolução que o setor está passando e como é possível aproveitá-la a favor da sua empresa. A formação terá início no dia 10 de abril com aulas ao vivo e online via Zoom, ministradas por profissionais experientes e reconhecidos.

O curso é voltado para um público diversificado, incluindo profissionais de seguradoras que desejam compreender as mudanças que estão ocorrendo no setor, fornecedores de tecnologia que visam entender as novas demandas do mercado, insurtechs que buscam se atualizar sobre as tendências, e profissionais de outros setores que desejam trabalhar seguros em suas empresas.

Um dos diferenciais é a metodologia de ensino prática e objetiva, que permite ao aluno aprender de forma eficiente e aplicar o conhecimento adquirido em seu dia a dia de trabalho. Além disso, a formação não exige pré-requisitos específicos, tornando-o acessível para profissionais de diversas áreas.

“O curso é uma verdadeira aula de como colocar em prática a inovação em seu ramo de atividade, seja ele qual for, e ainda te capacitará para tomar decisões importantes e entender que o cenário, muitas vezes incerto, é o caminho pelo qual, mais se necessite de processos e de uma mentalidade voltada a inovação”, revela Nikolaus Maack, superintendente de Negócios Digitais e Inovação da Mapfre, aluno da segunda turma do curso.

“É um curso único para quem quer entender como a nova economia está impactando o mercado de seguros e aprender como potencializar as inovações em sua corporação. Os conteúdos são ricos, aprofundados e ensinados por profissionais que estão mudando o jogo no setor, além e permitir um networking com profissionais que estão engajados na mudança”, afirma Mariana Santana, coordenadora de inovação na Brasilseg.

Entre os módulos desta edição estão “Desafios da indústria de seguros”; “Tecnologia aplicada em seguros”; “Tendências e insights de seguros”; “Open Insurance”; “Mercado regulado e Sandbox”; “Investimentos e M&As em Insurtech”; “Produtos na prática”; e “Desafios de uma Insurtech e o case da Pier Seguradora”.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas através do link. Vale lembrar que o curso está com uma promoção que dará de presente a inscrição para o evento anual Insurtech Brasil 2023 para quem se matricular ainda esta semana.

N.F.

Revista Apólice