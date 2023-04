Clube da Bolinha-RJ convida para o jantar do mês de abril

Mantendo a tradição, o Clube da Bolinha-RJ realizará dia 11 de abril um encontro com um coquetel no Hotel Windsor Excelsior, no Rio de Janeiro, às 19h, seguido de jantar às 20h e as homenagens aos aniversariantes do mês de abril que são:

Carlos Aberto dos Santos Corrêa (02); Márcio Coutinho Teixeira de Carvalho (07); Henrique Leão e Marcus Vinicius Lopes Martins (09); Fausto Toneloto (13); Aluizio Melo de Oliveira e Hélio Portocarrero (19).

Além disso, a confraria irá realizar uma votação. No jantar de março, o confrade Lucio Marques apadrinhou uma candidatura.

“Desejamos felicidades aos aniversariantes e contamos com a presença de todas e todos em nosso jantar mensal de confraternização. Por também ser noite de votação, solicitamos que não levem convidados a esse encontro”, reiteram Anselmo de Abrantes Fortuna, reitor, Jorge Carvalho, secretário e Gilberto Villela, tesoureiro.

Serviço

Evento: Jantar do Clube da Bolinha do Rio de Janeiro

Dia: 11 de abril de 2023

Horário: Coquetel às 19h e jantar às 20h

Local: Hotel Windsor Excelsior – Avenida Atlântica, 1800 – Copacabana

N.F.

Revista Apólice