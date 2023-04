Clientes do Zurich Automóvel agora podem acionar seguro online

Com a premissa de proporcionar a melhor experiência aos clientes e corretores, a Zurich tem promovido mudanças nos diversos canais de atendimento da empresa. A mais recente diz respeito ao acionamento do seguro auto em caso de sinistro, ou seja, qualquer ocorrência que tenha cobertura na apólice. Agora, os clientes podem executar o processo diretamente pelo portal da seguradora. O acesso se dá pelo site www.zurich.com.br, na aba Espaço Cliente.

Atualmente, a nova funcionalidade está disponível para acionamentos de colisão, tanto para clientes quanto para terceiros, assim como para segurados que tenham o seu veículo roubado ou furtado. Segundo Fabio Santos Silva, superintendente de Sinistros, Personal Lines da seguradora, esses casos correspondem a 95% dos acionamentos recebidos pela companhia no seguro automóvel. Outros tipos de avisos, decorrentes de sinistros como incêndios e aqueles provocados por desastres naturais, devem ser liberados em breve na plataforma.

“Essa funcionalidade é fruto do nosso compromisso em ter o cliente no coração de tudo que fazemos, mas também do feedback dos corretores. O objetivo é melhorar a experiência de ambos. Para o cliente, existe a praticidade do autoatendimento, de acionar o seguro de maneira simples e rápida, sem precisar falar com ninguém. E para o corretor há a economia de tempo, uma vez que o cliente tem autonomia para acionar seu seguro, mas caso acione o corretor, ele também tem uma ferramenta prática e ágil para apoiá-lo”, explica o executivo. “Em outras palavras, buscamos oferecer maior eficiência a partir da simplificação”.

À medida que proporciona mais um canal além da central de atendimento para que os clientes acionem o seguro, a nova funcionalidade possibilita uma jornada 100% digital para o cliente, já que não é necessário nenhum contato adicional para seguir com os trâmites relativos ao seu processo.

Já está disponível na plataforma, inclusive, uma funcionalidade a partir da qual segurados, terceiros e corretores podem fazer a escolha de uma oficina e agendamento da vistoria pós-aviso através do próprio portal, desde que o prestador escolhido esteja entre as oficinas referenciadas da seguradora. Para oficinas fora da rede, por hora, mantém-se o processo via central de atendimento.

“A comunicação pelo portal do cliente é simples e intuitiva, com a possibilidade de envio antecipado das fotos dos danos no veículo e de outros documentos, escolha da oficina para reparação e agendamento da vistoria, que pode ser feita online por um aplicativo com Inteligência Artificial”, pontua Fabio.

Segundo o executivo, o andamento do processo pode ser consultado por qualquer canal digital da Zurich, assim como o acesso ao laudo detalhado dos procedimentos de reparação. “Todas estas funcionalidades agilizam o processo de análise e a aprovação dos reparos”, completa.

Revista Apólice