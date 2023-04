Ciclic reformula assistência Saúde Pet

Visando oferecer o melhor para seus clientes, a Ciclic, empresa BB Seguros, anunciou a reformulação do Saúde Pet, assistência voltada para a proteção de cães e gatos de todas as idades.

Após um ano e meio de operação, a insurtech realizou melhorias, adicionou coberturas e benefícios para disponibilizar ao mercado um novo e mais completo serviço com o melhor custo-benefício.

Entre as novidades, o produto terá redução de cerca de 50% do valor, iniciando com o plano Essencial, por R$ 29,90 mensais, além de oferecer também o Especial, por R$ 39,90 por mês, e o plano Plus, o mais completo de todos e por apenas R$ 65,90 mensais.

E pensando em atender a todas as necessidades dos pets e seus tutores, as assistências disponibilizadas são: telemedicina sem carência e ilimitada, transporte emergencial, atendimento emergencial, vacinas, hospedagem, limpeza de cálculos dentais, castração, check-up, orientação por telefone e muito mais!

“O movimento de humanização aos animais de estimação mostra que precisamos sempre nos aprimorar em nossos produtos e serviços de proteção. Os pets precisam de cuidados e benefícios essenciais, assim como nós, para um melhor bem-estar e qualidade de vida. Então, o nosso objetivo com essa reformulação foi trazer mais vantagens, tanto para o animal quanto para o tutor, e tornar nossa proteção ainda mais acessível para todos”, afirma Bruna Melo, COO da Ciclic.

N.F.

Revista Apólice