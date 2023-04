Charles Taylor e bdt global fecham parceria

A insurtech Charles Taylor anunciou parceria com a bdt global, empresa especializada na entrega de soluções de software e experiências digitais, para integrar seu portfólio de omnichannel no ecossistema de produtos de software e recursos de SaaS da companhia. Por meio dessa aliança, as duas empresas esperam acelerar os processos de adoção de soluções móveis e aplicativos especializados com IA para fortalecer a gestão da informação no setor de seguros.

Dessa forma, a bdt global oferecerá seu robusto portfólio de serviços no InHub, um hub de recursos SaaS baseados em nuvem, que permite aos clientes adquirir e usar apenas a tecnologia e os serviços que precisam, além de organizar melhor suas soluções e integrações. Esta plataforma destaca-se por possuir uma camada de mercado na qual podem ser incorporados softwares criados por terceiros, permitindo-lhes levar os seus produtos aos diversos mercados em que a insurtech está presente.

“A bdt global é um dos principais e primeiros parceiros estratégicos com quem conseguimos uma colaboração para que se juntem ao nosso Marketplace, e assim conseguirmos entregar uma proposta conjunta de maior valor para o mercado de seguros. Através deste tipo de alianças, mudamos a mentalidade, vendo os novos parceiros tecnológicos, não como concorrentes, mas como atores que contribuem para a aceleração dos processos de digitalização do setor na América Latina; enfrentando mudanças em um ambiente dinâmico e altamente exigente”, diz Romina de Gisi, PMO, Change and Release Manager da insurtech.

A bdt global é uma empresa argentina dedicada ao desenvolvimento de tecnologia aplicada a seguros. Há mais de 15 anos, avança no desenvolvimento e integração de soluções de software e experiências digitais para as indústrias de seguros, insurtech, fintech, meios de pagamento, saúde e logística. Entre os diferentes serviços que prestará através do InHub, destaca-se a entrega de aplicações de gestão para segurados e produtores ou agentes; assistentes virtuais (ChatBot, VoiceBot, etc.); blockchain para seguros; plataforma Salesforce; e células ágeis para o desenvolvimento.

Para Nicolás Rennis, Chief Operating Officer da bdt global, a parceria com a Charles Taylor permitirá alcançar clientes em toda a América Latina e Europa. “Compartilhamos da mesma cultura com a insurtech, colocando o cliente no centro do negócio. Esta visão é essencial para promover uma oferta conjunta de valor. O profundo conhecimento do negócio de ambas as empresas, somado à experiência e know-how de cada uma em sua especialidade, permitem a criação de uma poderosa oferta de valor para consumidores cada vez mais exigentes e em constante evolução”, finaliza Rennis.

Através desta parceria, ambas as empresas esperam continuar a contribuir para o desenvolvimento de uma oferta inovadora para o mercado de seguros.

